Smalling ko prima della finale. Mourinho: “E’ infortunato, in dubbio per Tirana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pesantissima tegola in casa Roma a pochi giorni dalle due finali contro Torino, in campionato, e Feyenoord, in Conference League.

Il difensore inglese ha infatti accusato un problema fisico e non sarà a disposizione di Mourinho per la partita contro i granata venerdì prossimo.

“Smalling è infortunato”, le parole di Mourinho oggi in conferenza stampa che hanno gelato i presenti. “Sicuramente non ci sarà contro il Torino. Ed è in dubbio per il Feyenoord”.

Una perdita pesantissima per i giallorossi: Smalling è il pilastro della difesa, e senza di lui la solidità del reparto arretrato è a forte rischio. La speranza è che l’inglese possa recuperare in tempo per mercoledì. Incrociamo le dita.

Giallorossi.net – F. Turacciolo