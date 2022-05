“ON AIR!” – LENGUA: “Io vittima di un’aggressione violenta, Pellegrini ha giustificato l’accaduto”, CORSI: “Una cosa comica”, DAMASCELLI: “Calciatori privilegiati che godono dell’immunità da parte del pubblico”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è una settimana che vale la storia della Roma. E’ importantissimo battere il Torino e soprattutto il Feyenoord, ci vuole attenzione per questa partita perchè la Roma non vince una coppa da tantissimo tempo, ma non è l’apocalisse. Se era una finale di Champions, manco saremmo riusciti a fare radio, perchè stavamo già tutti ricoverati… La rissa alla cena di squadra? Ci sono cose che capisco poco…io conosco Gianluca (Lengua, ndr), non c’è bisogno che arrivi l’orso a menargli, bastava dirgli “vattene“. Se fosse stato uno grosso e arrogante è un conto, ma Gianluca è uno a cui basta che gli dici “aò, alza i tacchi e vattene”… M’è sembrata una coattata. Mi fa ancora più ridere Pellegrini che gli dice: “Mi avete rovinato la serata”. Ma dai, a sei milioni l’anno, fate i bravi…l’ho trovata una cosa comica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Meno sette a Roma-Feyenoord…la partita di Torino è una tappa di trasferimento, serve per alleviare l’attesa. Ma io quella partita la voglio vincere, e per questo metterei i titolari, facendomi il segno della croce sperando che vada tutto bene. Ma se non ci fosse stato il Torino, sarebbe stato peggio: avrei vissuto tutta la settimana pensando alla finale col Feyenoord… La Roma che fa spesa in Premier? Mourinho conosce benissimo quel tipo di campionato, così come quello portoghese, e mi aspetto un mercato con quel tipo di riferimento lì…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’aggressione ai giornalisti durante la cena della Roma? Non so che dire, non so chi abbia ragione e chi ha torto perchè non so come si siano svolti i fatti. I giornalisti stanno lì per fare il loro lavoro, questo è vero, ma anche il servizio d’ordine è lì per fare il proprio lavoro… Però non capisco perchè non si possano dedicare 5 minuti ai giornalisti per fare due foto, la gente ha piacere di vederle il giorno dopo, è anche una bella immagine, non è una cosa da nascondere. Dispiace, perchè si poteva risolvere tutto con tranquillità…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Noi che abbiamo avuto registi straordinari come Falcao o Pizarro, o come Totti che aveva gli occhi anche dietro le spalle, lui era goleador e regista allo stesso tempo, soffriamo drammaticamente la mancanza di un regista. Pjanic? A me non è mai piaciuto, secondo me non è un fenomeno… L’errore è stato non prendere Xhaka, perchè l’Arsenal voleva tutti i soldi e subito. Non è facile trovare un giocatore davanti alla difesa. Matic è un grande giocatore ma ha 34 anni e non puoi permetterti di dargli tutti quei soldi. La Roma ha questa problematica… La finale di Conference? Zaniolo puoi sostituirlo, Mkhitaryan no. Speriamo che lo si possa recuperare, e che stia bene. Con lui al top la Roma è sopra la sufficienza, senza di lui è al di sotto…”

Gianluca Lengua (Radio Radio): “Ieri c’è stata questa cena di squadra e c’era il servizio d’ordine per tenere a bada giornalisti e tifosi. Diciamo che erano persone piuttosto zelanti, e c’è stata un’aggressione violenta ai miei danni e di un altro collega davanti alle forze dell’ordine, anche loro basite. Non parliamo di guerre, ma di calcio e chi fa servizio d’ordine per la squadra dovrebbe misurarsi. Abbiamo semplicemente fatto delle foto per raccontare un bell’evento, l’abbiamo fatto tante volte e in passato non era mai successo nulla. Se conoscevo di vista chi mi ha aggredito? Sì certo, sono sempre al seguito di Mourinho e della squadra…Ai miei occhi è stato inspiegabile, sono stato colpito dalla violenza, dalla cattiveria, mi viene difficile giustificare. Pellegrini è uscito a parlarmi, giustificando l’accaduto, dicendo che avremmo dovuto fare una o due foto e poi andare via, che non era giusto che si stavano godendo la serata e noi stavamo lì a fare foto e li disturbavamo. Ma nessuno ha esagerato, anche noi abbiamo le nostre vite, noi prima facciamo e prima ce ne andiamo. Invece questo ostracismo verso i giornalisti ha creato questa situazione. Io sono rimasto un po’ spiazzato, ma che vi devo dire ragazzi, commentate voi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala è un sogno per i tifosi. L’abbiamo visto per quelli che erano allo Stadium, figuriamoci per quelli che potrebbero averlo. L’aggressione ai giornalisti durante la cena di squadra? Io fui aggredito a Roma-Lecce dai tifosi della Roma, ma fiu salvato da un gruppo di tifosi della Roma… Un abbraccio a Gianluca (Lengua, ndr). Uno che fa il proprio lavoro con serietà e viene aggredito da un energumeno è una cosa schifosa. Ma attenzione, non è questa la cosa più grave successa ieriu. La cosa più grave è che Pellegrini abbia detto che gli hanno rovinato la serata, e che non abbia detto nulla in sua difesa, che non gli abbia chiesto scusa, né lui né la Roma… Intendiamoci, la violenza non l’hanno fatta i giocatori, loro che c’entrano, però Pellegrini non ha nemmeno chiesto scusa, dicendo che gli hanno rovinato la serata. Per loro è normale che Gianluca venga preso a calci in culo! Ma allora la prossima volta affittatevi una sala o un giardino privato, non andate a fare la serata in un ristorante in centro perchè poi questo non lo potete pretendere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vincere con il Torino, nonostante le loro assenze, non credo che sia così facile. Sarà una partita molto complicata e se fai a meno anche di Abraham in attacco rischi di rimanere con un pugno di mosche in mano. Tutte e due le prossime partite sono due finali: arrivare a Tirana con la consapevolezza dell’Europa League è molto meglio…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ritengo quello che è accaduto ieri sera il segnale che questi signori sono sempre privilegiati, godono dell’immunità. Ho letto che il capitano della Roma si è lamentato perchè gli è stata rovinata la serata… Noi giornalisti siamo visti peggio dei tifosi. Non ho ancora visto le scuse di nessuno ed è mortificante per chi lavora. A chi viene permesso questo comportamento è sempre permesso di farla franca, perchè godono delle protezione del meraviglioso pubblico, mentre noi siamo della merce sulla quale si può dire di tutto, basta assistere alle conferenze stampa nelle quali veniamo trattati come dei miserabili…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!