MOURINHO: “Questa è la finale più importante della mia carriera. Smalling e Miki in dubbio. Il Feyenoord avrà una settimana di riposo in più, è un grande vantaggio”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla al Media Day organizzato dalla Roma in vista della finale di Conference League, queste le sue parole ai giornalisti presenti a Trigoria.

JOSE’ MOURINHO A SKY SPORT

Conosce bene l’atmosfera delle finali, questa che significato avrà?

“Per me è sempre lo stesso, non cambia. Anche se storia e prestigio delle competizioni è diverso, questa per me è la più importante. Le altre le ho già giocate, questa va ancora giocata e voglio vincerla”

Il suo primo anno alla Roma e il suo percorso?

“Penso al percorso fatto in Europa, arriveremo a 15 partite con la finale. Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto, giocando partite difficili specialmente in trasferta. Poi c’è stata l’emozione della fase a eliminazione diretta e ci sono state conseguenze in Serie A. Giocare in Europa e giocare poi in campionato quasi sempre contro squadre che si preparavamo in una settimana significa pagare tutto questo in punti. Guardando la classifica rivedo subito le partite di giovedì e gli errori arbitrali. Questa competizione è stata dura, se hai una compensazione vincendo un trofeo e facendo la storia, allora va bene. Ma bisogna vincerla”.

Da Trebisonda a Tirana. Se torna alla prima partita ufficiale, si aspettava così questo lungo viaggio?

“Come ho già detto, in quel momento il Trabzonspor era un avversario difficile e dopo dovevamo aspettarci le squadre retrocesse dall’Europa League. La semifinale è un esempio, affrontare il Leicester è stata dura. Ma abbiamo sempre pensato che la partita successiva fosse la più importante, abbiamo giocato con serietà e ambizione. Poi ci sono state le conseguenze negative e bisogna fare di tutto per avere questa compensazione e vincere la coppa”.

Il Feyenoord si prepara con una settimana più in Portogallo, è un vantaggio?

“Non è un piccolo vantaggio, ma un grande vantaggio. Noi dobbiamo affrontare il Torino ed è una partita importante, difficile far riposare tutti. Loro avranno una settimana in più con il ritiro in Portogallo, ma arriva una finale e bisogna dimenticare i piccoli problemi. E’ una partita unica e dobbiamo dimenticarci di questo vantaggio. Oggi te lo dico ma se mi rifai la domanda prima del 25, risponderò che il Feyenoord non ha alcun vantaggio”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Lollobrigida (Rai Sport): “Le piacerebbe essere il Ferguson della Roma in un progetto a lungo termine?”

“Ferguson è stato 20 anni, se lo facessi io dovrei stare fino a 79 anni, è difficile… Capisco la domanda. A me piace stare qui, si vede. Ho accettato un profilo di progetto di tre anni. Vediamo dopo, quale sarà il profilo di progetto dopo i tre anni. Non sto pensando di partire prima di questi tre anni, dopo vedremo la direzione del progetto. A volte si avvicinano a volte si allontanano. Ma domani voglio stare qui, la prossima stagione voglio stare qui, è il modo più obiettivo per rispondere alla tua domanda”.

Benvenuti (Mediaset): “Cosa sente di ave già vinto e come si può migliorare? Servono giocatori, serve mentalità diversa?”

“Difficile per me fare un bilancio, molto difficile rispondere. Domanda complicata. Non voglio rispondere…”

Giornalista albanese: “C’è preoccupazione sulla scelta dello stadio da 20 mila spettatori, che ne pensa? Kumbulla ci sarà?”

“Mi aspetto dai tifosi albanesi, con o senza Kumbulla, che devono stare di qua e non di là. Se la Roma vince la coppa, c’è un albanese che alza la coppa. E questo deve essere più che sufficiente per essere più vicini alla Roma che al Feyenoord. Senza questo, sarebbe squilibrata per una squadra che ha una settimana in più di vacanze. Magari questa connessione può ridare equilibrio che serve per giocare la finale. Sulla partita in Albania, per me è un piacere. E’ uno dei pochi paesi nel quale non ho mai giocato. Sullo stadio piccolo, è l’0unico punto negativo che si può trovare, se si giocasse in uno stadio da 70 mila posti sarebbe comunque piccolo. Ma l’Albania merita questa opportunità. Sarà bello, soprattutto se Kumbulla alzerà la coppa”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “Lei e Ancelotti in finale: qualcuno vi ha dato per morti troppo presto?”

“Per Carlo, quando alleni l’Everton sicuramente non vinci la Champions. Con me la gente ha guardato qualche lavoro mio per vincere, e non era per vincere. Io non mi sono mai preoccupato di questo. Ci sono giocatori bravissimi a 20 anni come a 40 anni, come Quagliarella, lui un gol al Venezia lo avrebbe sicuramente fatto. Lo stesso vale per gli allenatori. Quando ti manca la passione, o quando non senti pressione prima di queste partite, sei finito. Per sentirmi dire “basta”, dovrà aspettare tanto, perchè non sarà presto”.

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “C’è fibrillazione in città. Non sarebbe beffardo se la Roma restasse fuori dall’Europa? Se avvenisse, la stagione sarebbe tutto sommato positiva?”

“Questo rischio esiste. Ci sono due finali da giocare, ipoteticamente possiamo perderle tutte e due e finire fuori dall’Europa. Io lo so, i giocatori lo sanno. Non è una situazione facile da gestire. Io sono capace di pensare solo a venerdì, e non sono contento di parlare oggi della finale e di non aver potuto allenare la squadra perchè è stato fake per la vostra presenza. C’è chi pensa che conta solo la finale, e chi invece pensa che sia giusto puntare sulla partita di venerdì. E chi pensa metà e metà. Se tu mi fai la domanda, qualche dei tre è la filosofia che mi piace di più è tutto a venerdì. Ma non devo essere solo io a pensarlo, ma tutti, giocatori, medici, staff. E in questo momento non posso nascondere che ci sono dei dubbi. I giocatori che non si sono allenati oggi non sono disponibili per venerdì. Il momento non è facile. Sarebbe stato più facile essere già in Europa o fuori. Ma ora dobbiamo affrontare questa situazione, e io penso che sia giusto puntare tutto su venerdì”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Ceferin ha detto che lei era molto contento di essere arrivato in finale di Conference. Può essere uno spot per la competizione? Come stanno Zaniolo e Mkhitaryan?”

“Micki ha bisogno di tempo, non ha ancora fatto un allenamento con la squadra. Nessuna possibilità per venerdì, poche per mercoledì. Zaniolo ha poche possibilità per venerdì, di più per mercoledì. Smalling è infortunato, zero possibilità per mecoledì, in dubbio per mercoledì. Karsdorp è quello che ha più chance di recuperare. Riguardo la finale, mi sono emozionato perché più che a me ho pensato più ai tifosi e ai giocatori, magari è stata l’esperienza o il modo in cui uno si trasforma nella maratona della vita. Voglio il trofeo per me stesso, ma è più importante la gente che non vive un momento così da tempo, che i giocatori facciano un primo passo verso una bella carriera. Sono molto meno egocentrico e molto più uomo-squadra. Ovviamente mi piacerebbe vincere per loro, è più importante che dire “ho vinto questo e quello”. Mi piacerebbe aiutare a vincere. Riguardo l’Uefa, quando c’è un cambiamento, c’è sempre gente scettica ma chi corre un rischio va aiutato. E’ una nuova competizione, partita dai playoff e la gente ha visto squadre di paesi minori, tutti a pensare che fosse una coppa di livello inferiore. È necessario che le squadre più forti la prendino sul serio. Se lo fanno Roma, Feyenoord, Marsiglia e Leicester… Se non lo fanno vanno fuori e in finale arrivano squadre senza espressioni. Se non succede questa competizione un’idea brillante diventa un fracasso. Ci sono state semifinali con 70 mila persone allo stadio: l’Olimpico, il Velodrome e lo stadio di Leicester, tutti pieni. La Conference League è importante perché le squadre come noi hanno aiutato la Uefa, sicuramente l’anno prossimo guarderanno la Conference con altri occhi”.

Balzani (Leggo): “Nota differenze tra Roma e le altre piazze prima di una finale?”

“Sì, si fa più fatica a far concentrare la gente alla gara contro il Torino, prima che alla finale. Sento un’euforia genrale che non aiuta a concentrarsi a una gara importante. Confesso che non è facile, abbiamo cercato di fare di tutto anche con Pinto per strutturare tutto al meglio. Questa è una cosa che si sente anche per la strada, la gente non ti sprona per Torino. Ciò nasce dalla gioia di giocarsi una finale, ma la priorità per me è venerdì. Quello che mi da un po’ di frustrazione è che ci meritavamo di essere quinti con una distanza notevole. Tra arbitri, errori nostri ed errori noi non ci siamo. Venerdì c’è da giocare una gara in modo serio”.

Austini (Il Tempo): “A proposito di cose particolari, c’è ancora in ballo matematicamente il quinto posto, ma Sarri ha detto che è una mentalità provinciale guardare a chi arriva prima perché Roma merita due squadre di livello, cosa ne pensa?”

“Di solito non commento le parole dei miei colleghi ma sono d’accordo. Non si deve guardare a destra o sinistra della posizione in cui si arriva per dire ‘siamo finiti davanti’, è troppo poco. Lo dicevo anche quando abbiamo perso il derby e quando lo abbiamo vinto. È troppo poco ma è cultura popolare, fa parte del calcio e io come allenatore devo imparare questo aspetto. L’ho sempre fatto e ho cercato di farlo anche a Roma. Sono a Roma e quando sei qui diventi romanisti e le cose hanno la loro importanza. Tra il quinto e il sesto posto non c’è differenza, tra quinto e settimo c’è differenza, così come tra quarto e quinto. Questo modo di vedere le cose così non c’è più. La finale è la finale e farà la differenza, se c’è in ballo un trofeo conta di più”.

Lo Monaco (Il Romanista): “A proposito dell’allenamento ‘fake’, Ibanez come jolly ha colpito un po’ e c’era Spinazzola a destra. Il fatto che ha giocato con il Venezia implica qualcosa in ottica Torino e Tirana?”

“Ibanez da jolly significa che è un giocatore fantastico in tanti aspetti del suo gioco, ma non lo è così fantastico nello sviluppo, nellala visione e nei passaggio. Lì evidenzia i suoi limiti, giocando da jolly ha la possibilità di avere più palla in più situazioni di gioco, anche in zone dove ha pressione intorno a lui e non solo davanti. Questo lo aiuta a pensare e eseguire più velocemente. Cristante lo fa da tanto e onestamente mi sembra migliorato tantissimo. Spinazzola contro il Venezia non ha fatto male, per niente. Le sensazioni sono state molto positive. Peccato per il cartellino giallo che poteva creargli qualche difficoltà nel secondo tempo visto che non era al massimo del suo potenziale, ma ha fatto 45′ senza problemi. Il fatto di essersi allenato a destra significa che adesso non abbiamo Karsdorp a disposizione mentre a sinistra abbiamo soluzioni, abbiamo Zalewski, Viña e anche El Shaarawy se giochiamo con la difesa a 3. A Spinazzola piace giocare a sinistra ma quando arriva un momento di difficoltà dobbiamo fare con quello che abbiamo, se servirà giocherà a destra”.