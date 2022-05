Wan-Bissaka, Douglas Luiz e Matic: Mou pesca ancora in Premier per il mercato estivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il prossimo mercato estivo della Roma sarà ancora fortemente caratterizzato dagli acquisti provenienti dalla Premier League, il principale campionato europeo dal quale sembra voler attingere Mourinho.

I nomi che piacciono allo Special One, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), sono già stati contattati da tempo. Per la fascia destra spicca il nome di Diogo Dalot, 23 anni, terzino del Manchester United nel mirino della Roma fin dallo scorso inverno. Il suo futuro nel club inglese resta in bilico, e se dovesse decidere di cambiare aria, Pinto è pronto a farsi sotto.

Ma Dalot non è l’unico terzino destro dello United che la Roma sta seguendo: piace ancora di più Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese di origini congolesi di 24 anni. Anche a centrocampo la Roma guarda dentro al Manchester: Mourinho vorrebbe portarsi a Trigoria Nemanja Matic, che ha il contratto in scadenza nel 2023 ma che può liberarsi a zero ad un anno della scadenza di contratto forte di un accordo con il club inglese. Matic chiederebbe uno stipendio molto alto (5,5 milioni l’anno), ma col Decreto Crescita la Roma andrebbe a spenderne molti meno.

Per la mediana però il nome segnato in rosso sul taccuino di Tiago Pinto è Douglas Luiz dell’Aston Villa: il centrocampista brasiliano di 23 anni è un pallino del gm portoghese e la Roma lo sta corteggiando da tempo. Anche lui è in scadenza 2023, e può essere acquistato per una cifra intorno ai 25 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport