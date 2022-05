AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 17 maggio 2022:

Ore 11:10 – TIFOSO RUBA UNA MAGLIA: “MOU MI HA FATTO IMPAZZIRE” – “La Roma di Mou mi fa impazzire, siamo in finale di Conference League, non ho resistito”. Questa la giustificazione che un 29enne marocchino che ieri pomeriggio è stato arrestato a piazza del Popolo dopo aver rubato una maglietta nel Roma Store di Via del Corso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Trevi che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il giovane restituendo la maglietta del valore di 110 euro al negozio. (Agi)

Ore 9:55 – MOURINHO VUOLE TENERE TRE BIG A RIPOSO – Per la partita di venerdì contro il Torino Mourinho pensa di tenere fuori tre pilastri della squadra: Smalling, Cristante e Abraham dovrebbe riposare in vista della finalissima di Tirana. Lo scrive oggi Il Tempo.

Ore 8:30 -MOURINHO CHIAMA MATIC ALLA ROMA – Josè Mourinho vuole convincere Nemanja Matic a lasciare il Manchester United con un anno di anticipo e trasferirsi alla Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:50 – KUMBULLA: “DA TORINO A TIRANA, SIAMO CARICHI” – Marash Kumbulla scrive sulle colonne del Corriere dello Sport e rivela: “Per me quella finale a Tirana è stato un segno del destino…“. LEGGI LE PAROLE DI KUMBULLA

