KUMBULLA: “Da Torino a Tirana, non sto nella pelle. Questa finale è un segno del destino. Abbiamo ancora energie per l’ultimo sforzo”

NOTIZIE AS ROMA – “Ve lo dico sinceramente: non sto nella pelle”. Comincia così il pezzo a firma di Marash Kumbulla apparso oggi sulle colonne del Corriere dello Sport. “All’inizio della stagione, quando ho saputo che la finale di Conference League si sarebbe giocata a Tirana, ho fissato subito nella mia testa l’obiettivo di raggiungerla“, scrive il difensore albanese.

Che ovviamente vive questa finale in modo particolare: “Per me, che sono nato in Italia da una famiglia albanese, era come un segno del destino. Per fortuna i sogni si avverano. E ora starà a noi completare l’opera battendo il Feyenoord, anche se sappiamo che non sarà facile”.

Kumbulla si augura di poter vivere almeno uno spezzone di partita, dato che per Mou i titolari sono sempre stati Mancini e Ibanez, oltre che l’intoccabile Smalling: “Giocare? Sarebbe bello, sarei un bugiardo se dicessi che non spero di giocare questa partita, almeno per qualche minuto. Ma la decisione finale spetta al mister e sta a noi rispettarla sempre. E se non dovessi entrare in campo farei il tifo dalla panchina“.

Quindi l’incitazione finale: “Tutti abbiamo dato un contributo in questa stagione e continueremo a farlo, da Torino a Tirana. Abbiamo giocato tante partite ma restano ancora le energie per l’ultimo sforzo“.

Fonte: Corriere dello Sport