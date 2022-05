Roma, l’Europa è nelle tue mani

AS ROMA NEWS – La Fiorentina crolla a Marassi, l’Atalanta cade a Milano, la Lazio strappa un punto pesante sul campo della Juventus ma non è ancora certa del quinto posto: la penultima giornata lascia quasi invariata la corsa all’Europa della Roma, che venerdì a Torino avrà il destino nelle sue mani.

Un fattore molto importante, perchè i giallorossi si giocheranno il proprio match point senza dover far calcoli astrusi o aspettarsi favori da altre squadre: la qualificazione alla prossima Europa League dipenderà solo e soltanto dal risultato della Roma.

Il Torino, ultimo avversario dei giallorossi, non ha più niente da chiedere al proprio campionato, ma ci terrà a fare bella figura e salutare degnamente il proprio pubblico. I granata giocheranno con la testa sgombra e la sfida sarà molto complicata per Abraham e compagni: vincere non è per niente scontato, soprattutto considerando lo stato di forma del Toro, che ha totalizzato 15 punti nelle ultime otto partite, uno score migliore di quello dei giallorossi.

Non sarà semplice nemmeno la partita della Fiorentina, che ospiterà i rivali della Juventus, poco propensi a fare favori ai viola. Più agevole sulla carta la sfida dell‘Atalanta, che ospiterà l’Empoli di Andreazzoli. La Lazio, già sicura di un posto in Europa League, vorrà chiudere davanti alla Roma e per farlo le basterà un pareggio in casa contro il Verona. Tutte e tre però giocheranno di sabato, e quindi conosceranno già il risultato della Roma.

I giallorossi devono mordersi le mani: con una vittoria contro il Venezia sabato, ora sarebbero già sicuri del sesto posto. Ora invece Mourinho deve pensare anche alla finale di Tirana, e riflettere sull’opportunità di tenere un paio di big a riposo: Smalling, Pellegrini e Abraham, tre pilastri della squadra, cominciano ad accusare stanchezza. Ma a questo punto è molto difficile pensare di tenerli fuori per una partita che somiglia parecchio a un’altra finale. Probabile dunque che il turn-over rimanga solo una pallida tentazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini