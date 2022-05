Mourinho chiama Matic: il serbo può liberarsi dallo United con un anno di anticipo

AS ROMA NEWS – Mourinho chiama Matic. E’ il titolo che il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) riserva oggi al mercato della Roma.

Il centrocampista del Manchester United, alla soglia dei 34 anni, sta per salutare il club inglese ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Lo Special One lo conosce molto bene e sa che un giocatore con il suo carisma e la sua esperienza farebbe molto comodo alla Roma.

La mediana giallorossa è infatti il punto debole della squadra: manca un regista di qualità, ma manca anche un uomo di sostanza, di peso, che sia un leader e un punto di riferimento per i compagni. Nemanja Matic è l’uomo ideale per Mou.

E così spetterà ancora una volta all’allenatore giallorosso il compito di convincere un calciatore a lasciare la confort zone della Premer per misurarsi in un campionato diverso come la Serie A, come successe con Abraham.

Matic ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ha un accordo per la risoluzione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Per Mou è l’uomo giusto per dare personalità a una mediana con poco carattere.

Fonte: Corriere dello Sport