“ON AIR!” – ROSSI: “Il pari della Lazio di ieri? C’erano le stimmate della porchettata”, CIARDI: “Quinto posto deciso da obbrobri arbitrali”, CATALANI: “Il Toro? Se fossi un giocatore della Roma tirerei indietro la gamba”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Quello che si è visto ieri dal 94′ a quando segna Savic è la negazione del pallone, e ti fa venire per forza da pensar male. E infatti del 2-2 non gliene fregava niente a nessuno, tutti baci e abbracci, tutti a ridere, c’erano proprio le stimmate della porchettata. A me non importa niente del risultato di ieri, perchè tanto quella col Verona non è proprio una partita di calcio. Ma quello che succede ieri, prendere un gol in contropiede al 94′ in inferiorità numerica sul 2 a 1, è la negazione del calcio. Luca Pellegrini fa una cosa da prendergli e strappargli il tesserino della Federcalcio. Perchè un difensore al 94esimo e 55 secondi vede l’avversario al limite dell’area piccola che sta per tirare, e si gira per non prendere la pallonata, è una cosa che mi fa impazzire…ma vai a raccogliere le patate! Io allenatore non ti faccio più entrare nello spogliatoio, perchè o lo fai apposta o sei una pippa. E non so quale delle due è più grave. Ma io penso che sia una pippa. E mi ricordo che qua a Roma non si poteva giocare a pallone senza Luca Pellegrini, che girava per Trigoria quando ancora giocava nella Primavera e faceva il fenomeno, e non salutava i compagni di squadra perchè si sentiva già il più grande terzino sinistro d’Italia. Peccato che ti giri al tiro dell’avversario, e devi essere una gran bella pippa per fare una cosa del genere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’ingaggio di Mourinho ha portato il tifoso a sognare per eventuali grandi conquiste prossime. La Roma non fa una finale da 31 anni, e questo è già un fatto da festeggiare. Poi se tra due o tre anni non si vincerà niente, vedrete che la gente fischierà. Ma in questo momento, dopo che il duo Pallotta-Fonseca hanno devastato la Roma, Mou si è ritrovato con giocatori improbabili e li ha comunque portati in finale. E la gente vuole vedere una coppa entrare nella bacheca. Poi ci sarà chi tiferà contro, perchè se dovesse andar male diranno che Mou non ha vinto niente. Le persone che hanno un grande carisma vengono massacrate sempre, ricordatevi di Cesare… Noi però continueremo a dire questo, che anche se non dovesse andare bene il 25 maggio, sempre una finale abbiamo fatto dopo 31 anni. Dopodiché staremo molto attenti alla campagna acquisti, e ci comporteremo di conseguenza…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Si diventa noiosi a parlare di arbitri, ma il quinto posto in campionato è deciso da obbrobri arbitrali non richiesti dalla Lazio. La partita contro la Juventus non è condizionata dall’arbitro, ma quello che fa Cuadrado è una stupidaggine, sarebbe bastato andare verso la bandierina, allargarti di due metri e vincevi la partita. Però lì l’arbitro non c’entra. Ma quello che è successo a La Spezia per me è il più grosso scandalo arbitrale degli ultimi dieci anni…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La Roma fino a qualche giornata fa era incollata al quarto posto, e sarebbe stato importante restarci per dare un segnale di crescita. Poi però alle ultime 5 partite fai tre pareggi e due sconfitte, e ora ti trovi di nuovo a distanza siderale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello che fa ieri Zaccagni su Cuadrado è fallo, e quello che fa il giocatore del Milan su Pessina era fallo, e questo non va bene. La Lazio si ritrova dei punti in più che non meritava di avere e che gli sono stati dati per errori. Ora noi o facciamo le nostre valutazioni a prescindere da questi episodi, oppure no. Se la Roma non dovesse arrivare sesta, o peggio ancora ottava, ci saranno giudizi molto duri, che forse sono giusti o forse no, ma che sono condizionati da questi errori…Io comunque venerdì a Torino manderei in campo tutti i titolari, perchè voglio vincere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Al di là di tutto quello che è successo, un giudizio sul piazzamento finale andrà fatto. Ti sei mangiato punti contro il Venezia, e il giudizio non può che essere severo. L’analisi più è complessa e più è completa, e il giudizio non si deve scostare molto dall’osservazione. Quindi se dovessi arrivare ottavo non è detto che hai fatto schifo, come non è detto che se arrivassi quinto avresti fatto molto meglio dell’anno scorso, perchè poi conta sempre quello che si è visto in campo. Dybala? Si parla solo di un’ipotesi, noi invece già stiamo al fatto che sbarca a Fiumicino…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma paga il fatto di essere stata l’unica squadra italiana ad aver completato il percorso in Europa, se anche le altre non avessero salutato le competizioni europee a gennaio, ora i distacchi da Juventus e Napoli non sarebbero così ampi. Se la Roma dovesse arrivare in Europa League, in estate dovrai cambiare le cose con il calciomercato: non puoi più andare avanti con una rosa di 12-13 elementi, devi utilizzare una rosa con 10 panchinari…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Come fa Cuadrado a fare quella cosa ieri, io da allenatore ieri negli spogliatoi gli meno…E vabbè, è andata come non doveva andare. La Fiorentina? Me l’aspettavo, fa due partite bene e due male. E quando le fa male, prende 4-5 gol. L’ultima giornata non è favorevole alla Roma, le squadre di Juric non fanno regali, sono squadracce da affrontare. Il Torino è inferiore, ma ha tre vantaggi: gioca in casa, può solo divertirsi, e la Roma ha addosso un peso che loro non hanno… Io se fossi un giocatore della Roma e giocassi quella partita, starei stra-attento: se prendessi un calcio, rischierei di non giocare la finale, e quindi io la gamba non ce la metto…”

