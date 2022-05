Dybala: “Mai all’Inter”. Ora c’è Mourinho nel suo futuro: la Roma è la soluzione più vicina

AS ROMA NEWS – E’ la Roma la candidata principale a godersi le prestazioni e le giocate di Paulo Dybala. Lo scrive in questi minuti il portale “Repubblica.it” (M. Crosetto).

L’attaccante argentino, 28 anni, ieri sera ha salutato il pubblico dello Stadium in lacrime, promettendo ai tifosi: “Non andrò mai all’Inter”. Tra l’altro l’ipotesi nerazzurra sembra perdere consistenza dato che Lautaro è destinato a restare ancora a Milano.

Per Dybala dunque al momento l’ipotesi Roma è quella più accreditata: inglesi e spagnole per ora restano sullo sfondo, dato che nessun top club europeo ha presentato offerte concrete al procuratore della Joya.

Lo Special One ha espressamente chiesto il giocatore, e i Friedkin sono pronti ad accontentarlo: “La Roma è la soluzione più vicina per il suo trasferimento, ora c’è Mourinho nel suo futuro“, scrive La Repubblica nell’edizione on line.

Fonte: Repubblica.it