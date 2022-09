Matic verso il rinnovo automatico: può scattare già a novembre

AS ROMA NEWS – Nemanja Matic si avvicina al rinnovo automatico di contratto per un altro anno. Il centrocampista serbo infatti si era legato alla Roma per una sola stagione, con possibile opzione per una seconda.

Dal momento del suo arrivo nella Capitale, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), Matic ha giocato tutte le partite fin qui disputate dai giallorossi, e con questo ritmo non ci sarà neppure bisogno di arrivare in primavera per avere la certezza che il serbo si legherà alla società di Trigoria ancora per un altro anno.

Nel suo contratto da circa 3,6 milioni, con bonus che lo possono far lievitare fino a 4,2 milioni, c’è infatti la clausola che con la metà delle presenze stagionali il rinnovo sarà automatico, con un ingaggio diverso a seconda se la squadra si qualificherà in Champions League oppure nelle altre coppe europee.

Morale: se si pensa che da qui alla sosta della stagione per via del Mondiale ci sono 12 partite, qualora il trend iniziale fosse confermato, il centrocampista scavalcherebbe il traguardo delle venti presenze già a novembre.

Fonte: Gazzetta dello Sport