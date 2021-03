Mayoral stenta, Fonseca pensa a Mkhitaryan falso nove contro lo Shakhtar

AS ROMA NEWS – Il momento di appannamento di Borja Majoral è sotto gli occhi di tutti, anche di Paulo Fonseca che potrebbe decidere di lasciare lo spagnolo in panchina giovedì sera contro lo Shakhtar Donetsk dopo aver puntato su di lui in questo ciclo ravvicinato di partite.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League, l’allenatore portoghese sta seriamente pensando di tenere Mayoral a riposo e affidarsi a Mkhitaryan come falso nueve.

Una mossa che cambierebbe pelle all’attacco della Roma, con l’armeno avrebbe meno profondità ma più fantasia e imprevedibilità. Fonseca ci sta pensando: non è nemmeno escluso che il mister decida di cambiare modulo passando a un 3-5-2, avvicinando Mkhitaryan al fianco di Mayoral.

Fonte: Gazzetta dello Sport