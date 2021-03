Su Mancini gli occhi di Juve e Chelsea. La Roma vuole blindarlo, lui dice no a una super clausola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il rinnovo di Roger Ibanez, la Roma ha intenzione di prolungare il contratto anche di Gianluca Mancini, difensore ex Atalanta che sta diventando sempre più importante per questa squadra.

Dopo un avvio stentato, il giovane centrale sta conquistando tutti con prestazioni convincenti, gol pesanti e un carattere da leader. Tutte qualità che qualsiasi allenatore apprezza in un calciatore e che spinge la Roma a tenerselo stretto: Mancini ha un contratto a lunga scadenza, dato che terminerà a giugno del 2024, e del suo rinnovo se ne parlerà più avanti.

Sul difensore però, racconta oggi Leggo (F. Balzani), hanno drizzato le antenne top club europei come Juventus, Paris Saint Germain e Chelsea, oltre all’Everton di Ancelotti. Ecco che allora la Roma dovrà in qualche modo scoraggiare le tentazioni che arrivano da fuori, con un congruo aumento del suo stipendio: attualmente Mancini guadagna circa 2 milioni, bonus compresi.

Ma a differenza di Ibanez, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il giocatore non dirà di sì a una clausola rescissoria superiore ai 40 milioni, a meno che l’ingaggio che gli sarà proposto non sia veramente alto.

