Mazzitelli: “Soulé ha fame e personalità, può giocare con Dybala. Ritorno alla Roma? Non c’è mai stata la possibilità”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Luca Mazzitelli, ex centrocampista delle giovanili della Roma e attualmente in forza al Como dopo due stagioni al Frosinone, ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica Rete Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato su Matias Soulé, suo ex compagno di squadra in Ciociaria, e del suo eventuale ritorno nel club giallorosso. Ecco le sue parole.

Hai giocato con Soulé: potrà affermarsi in giallorosso?

“E’ un ragazzo a cui è impossibile non voler bene, è un ragazzo puro, ha una passione e un amore per il calcio incredibili, starebbe tutto il giorno sul campo ad allenarsi. Sa come comportarsi, è stato alla Juve, sa come entrare in gruppo importante. Il mio consiglio è stato di rimanere com’è, andare con gioia al campo. Sa di avere maggiori pressioni, ma è argentino e le vuole”.

Caratterialmente può soffrire il salto in avanti alla Roma?

“No, lo scorso anno al primo allenamento voleva tutti i palloni, ha fame e ha personalità. Molto dipenderà dalle prime partite per adattarsi al meglio, penso che De Rossi ci conti molto”.

Ruolo reale? Lui come ha giocato scorso anno?

“E’ un esterno da 4-3-3 che può venire anche a prendere la palla tra le linee, è bravissimo negli spazi stretti, lo devi tenere nel vivo del gioco dentro al campo. Può tranquillamente giocare con Dybala, hanno esperienze diverse, so che sono molto amici, le zone in campo si trovano, non contano i numeri dei moduli”.

Sei mai stato vicino al ritorno a Roma?

“Ho esordito 10 anni fa, ho fatto tante esperienze in giro e non c’è mai stata la possibilità di tornare”.

Fonte: Rete Sport

