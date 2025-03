Meccacci (GR Sports Agency): “Juric a Roma in un momento convulso, avrei voluto vederlo da inizio stagione” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Intervenuta nel podcast di Sportitalia Di tutto un Pod, Marianna Meccacci, manager della GR Sports Agency – l’agenzia che rappresenta Ivan Juric – ha commentato l’esperienza del tecnico croato sulla panchina della Roma.

Le sue parole: “A Torino e Verona aveva mostrato un’idea di calcio importante. Quando arriva un’opportunità come la Roma, devi coglierla, altrimenti non saprai mai dove puoi arrivare. Juric è approdato in un contesto ambientale particolare, avrei voluto vederlo partire dall’inizio della stagione, con una preparazione estiva e una situazione societaria più stabile. Oggi la Roma ha un allenatore che è a casa sua, conosce l’ambiente in ogni dettaglio. Juric, invece, è arrivato in circostanze estremamente convulse. Non è una giustificazione, ma con condizioni diverse forse avremmo visto un altro film”.

