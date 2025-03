La nuova Roma di Ranieri: cuore, rimonte e una mentalità vincente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma di Claudio Ranieri è diventata la squadra delle rimonte e della resilienza. L’ultimo ribaltone contro l’Athletic Bilbao in Europa League (2-1) è solo l’ennesima prova della trasformazione avvenuta sotto la guida del tecnico testaccino. Dal 26 gennaio al 6 marzo, la Roma ha ribaltato quattro partite, raccogliendo sei punti in campionato, la qualificazione agli ottavi in Europa e il primo round contro i baschi. E se vogliamo, c’è anche il punto strappato al Napoli nel recupero. Ranieri e le rimonte, un connubio storico che il tecnico porta avanti con orgoglio.

Il dato è impressionante: otto partite recuperate da situazioni di svantaggio in meno di quattro mesi, di cui quattro vinte (Udinese, Como, Porto e Athletic) e quattro pareggiate (Tottenham, Milan, Bologna e Napoli). Numeri che confermano la capacità del tecnico di incidere sulla squadra, nella testa e nel gioco. Non è un caso che, nella sua prima esperienza giallorossa nel 2009-2010, le rimonte furono ben undici. Uno dei segreti del nuovo corso giallorosso è il rendimento nei minuti finali. La Roma ha segnato undici gol negli ultimi quindici minuti di gioco, cinque dei quali oltre il 90’. Due di questi hanno portato a vittorie decisive (Como e Bilbao), mentre altri tre hanno garantito pareggi fondamentali (Napoli, Bologna e Tottenham). Tra i protagonisti ci sono Dovbyk, con tre reti nel finale, e Shomurodov, autore di due gol pesanti.

Ma non è solo questione di carattere. Ranieri ha dimostrato di saper leggere le partite come pochi, sfruttando al meglio le risorse dalla panchina. Sono già sette i gol segnati da giocatori subentrati: da Pisilli a Saelemaekers, passando per Dovbyk e Shomurodov. Un turnover ragionato che ha portato la Roma a una media punti straordinaria nel 2025: dieci vittorie già conquistate, e in campionato solo Inter e Napoli hanno fatto meglio dall’inizio dell’anno. Tra i volti della rinascita ci sono giocatori ritrovati e nuove certezze. Dybala e Mancini stanno offrendo continuità, Celik e Shomurodov si sono trasformati in pedine fondamentali, mentre Angeliño e Saelemaekers sono sempre più decisivi: il primo sta puntando al record personale di gol, il secondo ha già firmato sei reti e cinque assist.

La Roma, con Ranieri al timone, è diventata una squadra difficile da battere e che non si arrende mai. L’Olimpico è tornato un fortino: dieci vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime dodici gare casalinghe, con una striscia aperta di cinque successi consecutivi tra campionato e coppa. “Posso accettare la sconfitta, ma solo se ho dato tutto”, ha detto Ranieri. La sua Roma sta facendo proprio questo: dare tutto, fino all’ultimo minuto.

