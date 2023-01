Meno due alla chiusura del mercato: cosa può ancora succedere in casa Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Due giorni alla fine del mercato di gennaio. Per il momento a salutare Trigoria è stato solo Eldor Shomurodov, che ha svolto le visite mediche con lo Spezia e presto sarà ufficialmente annunciato (prestito secco, a giugno sarà di nuovo a Roma).

Ma il calciomercato giallorosso è chiuso qui? O può succedere ancora qualcosa nelle prossime ore che ci separano dal gong del 31 gennaio alle 20?

Teoricamente lo spazio per qualche altro movimento ci sarebbe, ma il tempo stringe. I giocatori in ballo sono essenzialmente due: Matias Vina, che sembrava a un passo dal Bournemouth prima che Mourinho desse uno stop al trasferimento (anche questo in prestito) e Nicolò Zaniolo.

Il terzino difficilmente lascerà la Capitale soprattutto ora che Karsdorp è fuori rosa e non ha trovato una sistemazione che permettesse alla Roma di acquistare un terzino al suo posto. Vina è un jolly a cui Mou non vuole rinunciare, sia per il ruolo di esterno a tutta fascia che, all’occorrenza, di terzo centrale a sinistra. Senza un sostituto, l’uruguaiano non andrà via.

Più complessa la situazione Zaniolo: Pinto ieri ha lasciato aperto uno spiraglio per una sua cessione in questo rush finale di mercato. Ma è sembrato più un appello ai club interessati di farsi avanti che a una reale possibilità di piazzare il giocatore. Se dovesse arrivare un’offerta per l’attaccante in queste ultime ore di trattative, la Roma non si farà trovare impreparata e sostituirà il calciatore: difficile Ziyech, più abbordabile Tadic (che però, salvo novità sul passaporto, non potrebbe essere tesserabile in quanto extracomunitario).

Lo scenario più probabile è che alla fine sia Karsdorp che Zaniolo saranno “costretti” a restare alla Roma. E non è escluso che si scelga una tregua di comodo fino a giugno che possa salvare capra e cavoli.

Giallorossi.net – G. Pinoli