Meno uno a Roma-Feyenoord: Mou ha in mente la formazione. L’invasione giallorossa di Tirana è iniziata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano poche ore al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord, finalissima della prima edizione della Conference League che si giocherà domani sera ore 21 all’Arena Kombetare.

L’invasione di Tirana è cominciata: l’esodo dei tifosi romanista è partita ieri, con più di mille persone che dall’Italia hanno raggiunto l’Albania con due giorni d’anticipo rispetto alla sfida con il Feyenoord. Oggi il flusso di arrivi si farà più intenso mentre il boom è previsto per domani, con più di 30mila persone attese nella Capitale albanese.

Come era lecito aspettarsi, l’allerta è massima a Tirana. Il rischio scontri tra le due tifoserie, tra le quali non corre buon sangue dopo i danni che gli ultrà olandesi hanno causato alla storica fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna nel lontano 2015, è alto: le forze dell’ordine presidieranno tutti i punti più caldi dove è possibile un contatto.

Intanto Mourinho sembra avere già in testa la formazione con cui partire domani sera: Mkhitaryan dovrebbe giocare dall’inizio, con Zaniolo inizialmente in panchina. Tra i due potrebbe esserci un’inevitabile staffetta.

Per il resto l’undici non ha grosse incertezze: in difesa torna Smalling, a sinistra giocherà Zalewski, mentre a centrocampo Sergio Oliveira resta nettamente favorito su Veretout.

