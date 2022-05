AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 23 maggio 2022:

Ore 10:55 – KARAMA, UFFICIALE LA FIRMA CON L’ASTON VILLA – Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia accostato con insistenza alla Roma, ha firmato a parametro zero con l’Aston Villa. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, e potrebbe aprire alla cessione di Douglas Luiz, anche lui avvicinato ai giallorossi.

Ore 10:00 – DUKA: “TIFO ROMA DA QUANDO E’ INIZIATA LA COPPA” – “Tifo la Roma da quando è iniziata la Conference. Spero che vinca anche se le finali non sono mai prevedibili. Basta guardare Eintracht-Rangers”. Lo ha detto Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese al Corriere dello Sport.

Ore 9:20 – “MOU? CON QUELLO STIPENDIO DOVREBBE LOTTARE PER IL TITOLO” – Paolo Di Canio continua a punzecchiare Jose Mourinho: “Il campionato della Roma è da 5,5, con quello stipendio dovrebbe lottare per vincere lo scudetto…” LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI DI CANIO

Ore 8:40 – MKHITARYAN, OGGI IL RESPONSO – Giornata importante per capire se Mkhitaryan sarà in grado di giocare titolare mercoledì contro il Feyenoord: l’armeno punta a tornare a effettuare una parte dell’allenamento in gruppo oggi…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

