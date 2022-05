Di Canio, altro attacco a Mourinho: “La sua Roma è da 5,5, con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere lo scudetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paolo Di Canio continua ad attaccare Josè Mourinho, utilizzando sempre la sua presenza a Sky Sport come opinionista per veicolare i suoi messaggi.

“Non sono un membro dell’ufficio sentimenti, dico che la Roma generosamente merita 5.5 per il campionato“, le parole dell’ex capitano della Lazio sul voto di fine anno ai giallorossi, arrivati in Europa League dopo la vittoria sul Torino.

Poi il solito affondo all’indirizzo dello Special One: “Mourinho con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere i campionati, credo che la società gli chiedesse almeno la Champions. Ha segnato anche meno dell’Udinese”.

La vittoria della Conference League mercoledì però cambierebbe il volto della stagione: “C’è la Conference che cambia di tanto ed è comunque una coppa. Sperimentale? Non me ne frega niente. Da lì è 6.5-7. Però con 126 milioni spesi da Mourinho mi aspetto altro”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com