“ON AIR!” – PIACENTINI: “Lo scudetto del Milan è una durissima lezione per la Roma”, DAMASCELLI: “Quella di Mou è tutta propaganda”, ROSSI: “Mercoledì non sarei sorpreso di vedere Miki e Zaniolo insieme”

David Rossi (Roma Radio): “Io avevo messo il Milan al quinto posto: per me come rosa è inferiore a Inter e Juve, e alla pari del Napoli. Però ha vinto uno scudetto super-meritato. Se Mkhitaryan stesse bene, io non sarei sorpreso di vedere una Roma con lui, Cristante, Zaniolo, Pellegrini e Abraham… Per mercoledì la cosa che dobbiamo chiederci è quale sarà il parametro prioritario di Mourinho, se la condizione dei giocatori o la situazione tattica che immagina per la partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io ho parlato con un giornalista che ha seguito il Feyenoord, e mi ha detto di fare attenzione, perchè è una squadra che gioca bene e corre tanto. E non è vero che ha una difesa scarsa. La Roma è superiore tecnicamente, gli olandesi non hanno giocatori di livello come Pellegrini o Abraham, ma ha tanti giovani interessanti… La vittoria del titolo da parte del Milan? E’ una piccola soddisfazione vedere Inzaghi che non alza il titolo. Ora speriamo di iniziare noi a giocare per lo scudetto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questi saranno due giorni di sensazioni, di umori. Si parte i dubbi di formazioni, sarà un saliscendi umorale che ci accompagnerà fino a mercoledì sera. La Roma non si gioca solo la vittoria della Conference, sarebbe uno slancio per il lavoro che si sta facendo e anche probabilmente la maggiore facilità di un rilancio ulteriore per la prossima stagione. La partita di dopodomani quindi ha davvero tanti significati…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi è il giorno di bilanci: secondo me non ha vinto la squadra più forte, e questo è il miglior complimento per il Milan. Per la Roma è una durissima lezione e spero che la proprietà possa imparare. La critica però è rivolta più alla presidenza precedente, questa invece sta lavorando molto bene. Lo scudetto del Milan dimostra che si può vincere lavorando bene, con acquisti azzeccati e dirigenti messi al posto giusto. Detto questo, c’erano due o forse addirittura tre squadre superiori al Milan. La delusione tremenda è l’Atalanta, che era partita per fare il salto di qualità definitivo, e invece non arriva neanche in Europa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Veretout io lo metterei in campo al posto di Oliveira mercoledì. A me venerdì è sembrato di nuovo il Veretout di prima. Chi metterei a sinistra? Bisognerebbe stare a Trigoria, ma Zalewski deve giocare…Io contro il Feyenoord terrei in panchina Spinazzola, Zaniolo, El Shaarawy, e Oliveira. Sono quei 4-5 che ti possono cambiare la partita nel secondo tempo. Se Spinazzola fa lo Spinazzola per 20 minuti, li devasti… Lo scudetto al Milan? La normalità di questo campionato ha premiato la squadra più normale in campo, quella con meno idee di superiorità in testa, e se lo sono meritato tutto. Sono contento per Pioli, è una brava persona…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mourinho ha già fatto il suo, per me la sua stagione è da sei, l’obiettivo Europa League è stato raggiunto. Io dopo il 3 a 0 al Torino ero molto contento perchè ora andiamo a Tirana non col sorriso, ma con la serenità di essere già in Europa la prossima stagione. Ognuno di noi può concorrere a non dare troppo stress alla squadra vivendo una vita normale. Io ricordo bene, perchè l’ho vissuta, la finale di coppa dei Campioni: troppe feste, troppi banchetti, troppe bandiere…calma…c’è una finale, la giocheremo, e siamo già contenti così…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Zazzaroni ha scritto sul Corriere dello Sport che se Mourinho non sarà accontentato in estate potrebbe anche decidere di andarsene… Io so che ha delle offerte, mi dispiace dirlo a poche ore dalla finale, ma so che è cercato. Ha delle sirene dalla Premier…E’ un grande personaggio e un grande tecnico…ma con questo non sto dicendo che Mou andrà via…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mkhitaryan non sta bene, io penso che alla fine giocherà Zaniolo. Però la sua stagione è stata deludente, e Mourinho non impazzisce per lui, questo va detto. Lui e Mkhitaryan sono giocatori capaci di fare la differenza in attacco, e anche subentrando dalla panchina possono essere decisivi a seconda di come si mette la partita… Mou potrebbe andare via se non accontentato? Ma perchè, la Roma è stata la squadra che ha speso di più l’anno scorso, la Roma ha speso 100 milioni la scorsa estate, ma perchè ora non dovrebbe essere accontentato…E poi Mourinho ha un contratto. Perchè Mou dovrebbe lasciare la Roma per il Newcastle…Le altre grandi di Liga e Premier hanno già le panchine occupate…Da chi potrebbe essere cercato? Forse dal PSG…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La finale di Conference? Torneo di margine, ma fa argenteria. Anche Ancelotti, che ha vinto tutto, ha vinto anche l’Intertoto…Ci sono le premesse che Mou possa vincere questo torneo e chiudere una stagione che al momento non è affatto positiva. La Roma è arrivato dietro alla Lazio, facendo 18 o 19 gol meno della Lazio, e la Roma non mi sembra che non abbia un centravanti. La differenza l’ha fatta il gioco, e i centrocampisti della Lazio che sono superiori a quelli della Roma. C’è molta propaganda intorno a Josè Mourinho. Conte ha preso una squadra che era a pezzi come il Tottenham e l’ha portata in Champions, Mourinho invece non ce l’ha fatta…Mou via se non sarà accontentato? Ma accontentato di che cosa…che cos’altro vuole…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non parlerei di futuro di Mourinho, resterei a parlare e pensare al campo. I segnali che arrivano dalla partita di Torino sono positivi, la squadra ci arriva bene alla finale, come l’avversario, resto dell’idea del 50% di possibilità di vittoria. Io vedo una squadra unita con Mourinho…”

