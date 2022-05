Mkhitaryan sì, Mkhitaryan no: oggi il responso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti a disposizione, tranne uno. La presenza in campo di Henrikh Mkhitaryan nella gara dell’anno resta ancora in dubbio con i giornali che si dividono tra il cauto ottimismo e lo spiccato pessimismo.

La verità è che al momento l’armeno non ha ancora svolto un solo allenamento in gruppo, e questo a due giorni dalla finale di Tirana. Ormai la sfida contro il Feyenoord è a un tiro di schioppo, e Miki non ha molto tempo per tornare a disposizione di Mourinho.

Il trequartista è tornato a correre in campo, ma sempre e solo a livello individuale. Oggi però arriverà una prima importante risposta sul suo recupero completo per la gara di mercoledì: il giocatore punta a svolgere oggi buona parte dell’allenamento in gruppo, un segnale che lo avvicinerebbe di molto a una maglia da titolare per la finale di Conference.

Nelle prossime ore lo staff di Mourinho capirà se sarà in grado di giocare titolare, anche se difficilmente avrà i novanta minuti nelle gambe, o se dovrà accomodarsi in panchina e sperare di giocare uno spezzone di partita.

Tutti i giornali comunque concordano sul fatto che il giocatore partirà per Tirana con il resto della squadra: Mou non scioglierà il rebus fino a pochi minuti prima della partita.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Leggo / Il Messaggero