Mercato condizionato dall’impasse. Under rischia di essere il sacrificato

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma deve mettere in conto di fare qualche plusvalenza nella prossima sessione di mercato. L’impasse sulla trattativa per la cessione della società inciderà inevitabilmente sulla campagna acquisti.

A giugno bisognerà sacrificare almeno un giocatore importante, oltre a quelli in esubero a cominciare da Pastore. Il maggior indiziato è Under che fatica a entrare nei meccanismi di gioco di Fonseca. Per lui ci sono richieste dalla Germania e dall’Inghilterra.

E’ prematuro fare previsioni ora, i discorsi sono rimandati più avanti, ma in questi mesi, frenato anche dall’infortunio, non è riuscito a convincere completamente l’allenatore. La sua cessione aiuterebbe a fare cassa per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Under è a bilancio per circa la metà di quello che è stato pagato e i dirigenti sperano che il suo valore si attesti intorno ai 30 milioni.

Intanto Zappacosta ricomincia dalla Roma e resterà in prestito anche il prossimo anno. Sarà un rinforzo in più per lo sprint Champions visto che il suo rientro è vicino. Il Chelsea sembra intenzionato a lasciarlo per dargli la possibilità di giocare e avere una quotazione di mercato che ora si è abbassata pesantemente.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)