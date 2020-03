Pallotta aspetterà Friedkin fino a settembre

AS ROMA NEWS – La situazione del calcio ha logicamente fermato la trattativa per la cessione della Roma, ma non l’ha fatta naufragare. Pallotta è disposto ad aspettare Friedkin fino a settembre.

I valori dei club subiranno un mutamento, al ribasso. Sarà l’attuale presidente a veder assottigliarsi la quota del guadagno dalla cessione. In un momento come questo, comunque, è difficile fare cifre precise.

Intanto gli svizzeri del Sion hanno licenziato 10 calciatori che hanno rifiutato la proposta del presidente Constantin di ridurre il salario a 12.350 franchi al mese. Tra di loro c’è Doumbia.

(Corriere della Sera)