Una sospensione per il Fair Play? La Uefa valuta e l’Italia spera…

NEWS AS ROMA – Il Fair-Play Finanziario potrebbe andare “in vacanza” per un anno. A Nyon sono nate due commissioni per esaminare i provvedimenti da prendere in questo momento per tutto il calcio europeo e superare l’emergenza coronavirus.

La prossima settimana Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit con i rappresentanti dell’Eca, delle Leghe europee e dei calciatori. All’ordine del giorno ci sono tutte le problematiche economiche e finanziarie del momento e tra queste spicca il Fair-Play Finanziario.



La Uefa potrebbe addirittura scegliere di adottare nel calcio la strada intraprese dalla Commissione Europea, che ha annunciato la sospensione del famigerato Patto di Stabilità consentendo al Governo di effettuare investimenti straordinari grazie a questa deroga. Dunque la Uefa potrebbe aiutare le società europee, non tenendo conto dei rossi di bilancio che potrebbero maturare negli esercizi in corso.

Questa opzione può tornare utile anche alla Serie A. La Juve è protagonista di una rincorsa per raggiungere il pareggio di bilancio anche alla luce delle ultime vicende legate alla pandemia. Anche l’Inter solo in questa stagione è uscita dal tunnel di un lungo settlement agreement. Mentre le vicissitudini del Milan sono note, così come anche la Roma è stata a lungo controllata. Quindi il calcio italiano vede di buon occhio questa prospettiva.

