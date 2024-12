Mercato Roma, ora col Napoli si parla di uno scambio tra Zalewski e Raspadori

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Lo scambio tra Roma e Napoli con Pellegrini in direzione azzurra e Raspadori verso Trigoria sembra perdere consistenza. Il nodo ingaggio è infatti uno scoglio arduo da arginare.

Il capitano giallorosso, racconta il Corriere dello Sport, guadagna molto di più dell’attaccante di Conte. La Roma, quindi, potrebbe giocarsi la carta Nicola Zalewski. L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2026 e per il rinnovo non ci sono margini. Dietro ad un piccolo indennizzo, lo scambio potrebbe concludersi.

Fonte: Corriere dello Sport

