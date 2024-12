Un Roma-Parma da brividi: sfida salvezza contro la mina vagante di questo campionato

AS ROMA NEWS – Ranieri vuole la scossa nel salotto dell’Olimpico. Dopo la sconfitta di Como, l’ottava in stagione, la Roma ospita il Parma (ore 12.30), una partita che evoca dolci ricordi e che ora invece è diventata uno scontro salvezza. I giallorossi sono alla ricerca dei tre punti e di una rinnovata continuità. Dopo Lecce, Braga e Sampdoria, i giallorossi puntano al poker casalingo.

Di fronte gli uomini di Pecchia, vera mina vagante del campionato e capaci di battere Lazio e Milan, fermare sul pareggio la Juventus e non sfigurare contro Atalanta e Inter. Un enorme pericolo per la Roma balbettante di questa stagione. E in piena zona retrocessione, a soli due punti dalla Serie B. Per i ragazzi di Ranieri sarà fondamentale vincere per passare un Natale tranquillo prima delle sfide decisamente più complesse contro Milan e Lazio.

Ranieri ripartirà dai due monumenti di questa squadra, il difensore centrale Mats Hummels, vero leader di una squadra con poca personalità, e Leandro Paredes, campione del mondo che con l’arrivo del testaccino è tornato a essere un intoccabile della mediana romanista.

In attesa del mercato di gennaio, con i Friedkin intenzionati a rivoluzionare la rosa: tra i nomi dei possibili partenti c’è quello di Dybala, che oggi però giocherà di nuovo titolare, quasi certamente alle spalle di Artem Dovbyk. Con la partita di oggi, mancheranno 6 presenze al rinnovo di contratto della Joya: il Galatasary aspetta una risposta definitiva dall’argentino dopo l’offerta presentata nei giorni scorsi.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!