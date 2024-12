Tornano Hummels e Konè, ballottaggio Pellegrini-ElSha, spazio a Dybala e Dovbyk in attacco

NOTIZIE ROMA CALCIO – Pochi dubbi di formazione per la partita di oggi contro il Parma. L’unico ballottaggio aperto è sulla trequarti, con El Shaarawy che parte favorito su Lorenzo Pellegrini. Per il resto l’undici giallorosso sembra già scritto.

Svilar tornerà in porta, Hummels sarà di nuovo al centro della difesa, Konè riprenderà il posto a centrocampo in tandem con Paredes, mentre Saelemaekers e Angelino saranno confermati sugli esterni. In attacco Dybala e Dovbyk. Di seguito le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

