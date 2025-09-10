Mercato Roma, Wesley indica il rinforzo ideale: “De Arrascaeta sarebbe perfetto per noi”

La Roma in estate ha inseguito a lungo un attaccante esterno, un trequartista con il vizio del gol. Nomi ne sono circolati tanti – da Sancho a George, fino a Fabio Silva – ma alla fine, oltre a Bailey, non è arrivato nessuno.

Se a Trigoria avessero chiesto a Wesley un consiglio, però, il terzino giallorosso non avrebbe avuto esitazioni. Intervistato da TNT Brasil durante il ritiro con la sua nazionale, il brasiliano ha confessato chi porterebbe subito a Roma tra i suoi ex compagni al Flamengo. Prima la battuta (“Non si può tutta la squadra?”), poi la scelta netta: “De Arrascaeta, sarebbe perfetto per noi”.

L’uruguaiano con passaporto italiano, numero 10 del Flamengo, viene da una stagione mostruosa: 12 gol e 10 assist in appena 19 partite di campionato. Giocatore duttile, capace di muoversi su tutta la trequarti e in ogni posizione dell’attacco, ha il contratto in scadenza a dicembre 2026.

Tutto ideale, dunque? Non proprio. Perché De Arrascaeta ha già compiuto 31 anni, un dato che sembra collocarlo fuori dal target di mercato dei giallorossi, sempre più orientati a puntare su profili giovani e di prospettiva.