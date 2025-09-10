FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 10 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:45 – Nottingham, Souloukou spinge via Nuno

Il Nottingham Forest ha esonerato Nuno Espirito Santo con un comunicato ufficiale. Secondo i media inglesi la decisione porta la firma di Lina Souloukou, ex ad della Roma. E’ un déjà-vu: un anno fa, nello stesso periodo, aveva spinto per l’addio di De Rossi. I rapporti con il tecnico non sono mai decollati e il presidente Marinakis, che si fida ciecamente di lei, ha scelto di cambiare.

Ore 9:50 – La Roma ricorda Giacomo Losi

La Roma ricorda Giacomo Losi: “Una bandiera senza tempo, un simbolo di fedeltà. Oggi, Giacomo Losi avrebbe compiuto 90 anni. Core de Roma“, scrive su X.

Ore 9:30 – Wesley in panchina, Brasile ko

Prima sconfitta per Carlo Ancelotti alla guida della nazionale verdeoro: il Brasile è stato battuto per 1 a 0 dalla Bolivia: solo panchina per il terzino giallorosso Wesley.

Ore 8:40 – Caso Pellegrini, chiesto il processo per escort e Corona

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per la escort che denunciò Lorenzo Pellegrini accusandolo di molestie: per i pm era tutto falso. I cellulari smentiscono ogni contatto, il capitano giallorosso «non l’ha mai conosciuta». La donna rischia il processo per minacce e calunnia, Fabrizio Corona per diffamazione, dopo aver diffuso la storia sul web. Ora toccherà al tribunale chiarire i motivi di un’invenzione che ha coinvolto, suo malgrado, il giocatore della Roma. (La Repubblica)

