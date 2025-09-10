FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 10 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:45 – Nottingham, Souloukou spinge via Nuno
Il Nottingham Forest ha esonerato Nuno Espirito Santo con un comunicato ufficiale. Secondo i media inglesi la decisione porta la firma di Lina Souloukou, ex ad della Roma. E’ un déjà-vu: un anno fa, nello stesso periodo, aveva spinto per l’addio di De Rossi. I rapporti con il tecnico non sono mai decollati e il presidente Marinakis, che si fida ciecamente di lei, ha scelto di cambiare.
Ore 9:50 – La Roma ricorda Giacomo Losi
La Roma ricorda Giacomo Losi: “Una bandiera senza tempo, un simbolo di fedeltà. Oggi, Giacomo Losi avrebbe compiuto 90 anni. Core de Roma“, scrive su X.
Ore 9:30 – Wesley in panchina, Brasile ko
Prima sconfitta per Carlo Ancelotti alla guida della nazionale verdeoro: il Brasile è stato battuto per 1 a 0 dalla Bolivia: solo panchina per il terzino giallorosso Wesley.
Ore 8:40 – Caso Pellegrini, chiesto il processo per escort e Corona
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per la escort che denunciò Lorenzo Pellegrini accusandolo di molestie: per i pm era tutto falso. I cellulari smentiscono ogni contatto, il capitano giallorosso «non l’ha mai conosciuta». La donna rischia il processo per minacce e calunnia, Fabrizio Corona per diffamazione, dopo aver diffuso la storia sul web. Ora toccherà al tribunale chiarire i motivi di un’invenzione che ha coinvolto, suo malgrado, il giocatore della Roma. (La Repubblica)
Secondo la stampa Gasperini è nero la Roma è in rosso adesso si punta sul dualismo Angelino ed il greco Dybala sotto esame per rinnovo….etc etc ma potete per un anno lasciarci in pace? avete altre 19 squadre da scassare facciamo una prova per un anno….eh?
ignazio… ma quale stampa… ma facciamola finita di:
1° comprare, leggere, ascoltare o cliccare link con contenuti di questo tipo
2° commentare inutilmente queste ‘voci’ che tanto ci fanno solo perdere energie che servirebbero a cose più nobili
è l’unica possibilità che abbiamo contro tutte le falsità et la m…a sparse da certe persone che non hanno il bene della roma e dei suoi tifosi come primo obiettivo.
il potere è nelle nostre mani: basta ignorarli
La Roma dà fastidio a tutti, intanto è la squadra della capitale che viene identificata con la sede del governo (ladrone) per cui l’odio per noi è abbastanza uniforme in tutta Italia. Inoltre vanno preservati i brand delle 3 strisciate che se hanno leggero bisogno sono aiutate ad andare in Champions, nelle redazioni sportive di Sky, Dazn etc essere romanisti è davvero un aspetto negativo, per cui anche coloro che tifano giallorosso devono sempre smorzare i toni, non a caso non abbiamo mai commenti a favore. Non essendo né mediaticamente protetti né avendo il favore del pubblico italico, anche gli arbitri si sentono in dovere di rimarcare questa acredine nei nostri confronti. È così da sempre, perché Roma caput mundi ha sempre generato odio, soprattutto al nord dove girano gli interessi calcistici e non solo.
Pellegrini è stato Rovinato da Corona, che schifo
ma su via, una storia dimenticabilissima che infatti la quasi totalità dei tifosi non ricordava più fino a stamattina. non scherziamo. ai calciatori queste cose capitano, anzi altre storie sono molto peggiori, vedi Tonali, o addirittura CR7, ma lo stesso Checco o DDR. Quella accorsa a Pellegrini è veramente stata poca roba, sicuramente fatto spiacevole ma niente che una vacanza ai tropici non possa curare, o un bel saldo della AS Roma a fine mese.
danni morali ad un ragazzo sensibile ( come detto spesso da Ranieri che lo conosce come le sue tasche), e anche mal consigliato dato che ahimè non ha mai fatto un intervista decorosa da giocatore della Roma. Deve trovare persone competenti e che gli vogliano bene
scusa 16. secondo me le vicende di
pellegrini sono molto diverse dalle altre.
tonali, checco( credo che ti riferisci a totti), ddr e cr7 ,un po se la siano cercata.
tonali faceva scommesse illegali. ddr, la
prima moglie……lasciamo perdere.
totti, con la moglie facevano a gara a
farsi le c…. sia ben chiaro ,non voglio
difendere il pellegrini calciatore, perché sono anni che ne discutiamo a vari livelli.
io sto difendendo il pellegrini uomo,tirato
in ballo da quell’essere viscido e abominevole di corona.
io aspetto un gol di pellegrini e un’ esultanza sfrenata contro quella pu….ana infame, scusate il termine, ma è più forte di me
corona ha fatto di 10 anni di galera che è un regalo per lui. Ha diffamato anche Zaniolo El Shaarawy casale ed altri. Non ho parole
guardate caso l’accusa è stata fatta l’ anno scorso, ed è da inizio stagione scorsa che Pellegrini non riesce più a giocare bene. Veniva da una stagione da 10 gol e 4 assist
Certo che la Lina dà tempo agli allenatori
Un giorno o l’altro corona se sveja elegante.
Ancelotti sta evidenziando tutti i suoi limiti anche nel Brasile, il tempo passa per tutti.
Le calunnie e le accuse nell’ambito soprattutto delle relazioni intime non sono mai a costo zero, logorano, creano problemi enormi nella vita privata. Mi dispiace molto per Pellegrini.
Queste sono accuse che rovinano le famiglie, è ora che Corona paghi per quello che combina da anni. Un conto è lo scoop, ovvero quando il vip se la va a cercare, un conto è creare un falso caso. E poi è molto difficile difendersi da queste accuse, bisogna essere fortunati ed avere la prova che un tale giorno si era altrove, altrimenti sei fregato. E poi i giocatori non sono robot, se non sei sereno giochi male, stipendio milionario o meno
