Voglia di tris: Ferguson e Koné al top, la Roma guarda lontano

Le gioie di Ferguson e Koné e i dolori di Dovbyk e Wesley. La Roma di Gasperini raccoglie l’eredità delle nazionali e si appresta a preparare la sfida col Torino in un Olimpico sold out, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).
L’ultimo ad affacciarsi a Trigoria sarà proprio Wesley che è rimasto in tribuna nella sfida tra Bolivia e Brasile a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro. Un allarme scattato subito in casa Roma, ma col passare delle ore sono arrivate le rassicurazioni del calciatore. Si sarebbe trattato, infatti, solo di un’esclusione precauzionale ma le condizioni di Wesley saranno valutate in queste ore con Rensch pronto a partire dal primo minuto.
Chi è sicuro di giocare è Ferguson reduce da due gol in due partite con la maglia dell’Irlanda. L’attaccante di proprietà del Brighton è tornato alla ribalta anche sui media britannici e conferma il momento di forma già visto con Pisa e Bologna. Ora Ferguson cerca la prima gioia all’Olimpico con la maglia della Roma.
In questo momento non esiste nemmeno il ballottaggio con Dovbyk che ha deluso anche con l’Ucraina. Gasperini conta di recuperarlo soprattutto da un punto di vista mentale. L’esatto opposto di Koné, tra i protagonisti pure nella vittoria della Francia con l’Islanda.
Fonte: Leggo
Ferguson, che iddio lo preservi, dovrà essere il nostro centroavanti e per farlo servono i 38M per il riscatto, non pochi, soprattutto se aggiunti ai famosissimi 60 che servono per rientrare nei parametri FFP e non essere esclusi dalle prossime competizioni. Come ha ben detto Ranieri, che senso avrebbe qualificarsi per la Champions e poi essere esclusi dalla competizione?
Okay i conti li faremo a Giugno.
Intanto godiamoci questi giocatori e domanica all’asta devo trovare il modo di portare a casa sia l’irlandese che Soulé. Mission Impossible.
Io onestamente spero che Gasp recuperi anche Dovbyk, che al momento mi pare soffrire il poco entusiasmo nei suoi confronti (e forse pure qualche problemino in fase di preparazione). Se recuperassimo il giocatore che lo scorso anno, nonostante i disastri del primo periodo, all’inizio dell’anno timbrava spesso il cartellino, per noi sarebbe un super plus
Secondo me parlare del riscatto di Fergusson lo trovo prematuro,a parte i gol e le prestazioni in Nazionale, con noi non mi sembra che i 38 milioni del riscatto siano giustificati, ha fatto due cosucce con Bologna e Pisa,forse ci vorrebbe altro, gol compresi!
Il mio scopo ora è prenderlo al fanta…per asr Roma ovviamente. Ma se iddio lo preserva, dato che conosco il giocatore da prima che arrivasse da noi, vi dico in totale sicurezza che è forte.
ecco.parliamo dicalcio giocato
Roma Torino doppietta di Ferguson.
