Gazzetta dello Sport: “Konè, l’Inter pensa a te”

Il calciomercato, come il denaro nel celebre “Wall Street” di Oliver Stone, non conosce soste. Anche mentre il campo reclama attenzioni, l’Inter continua a lavorare dietro le quinte alla ricerca delle prossime opportunità. Tra i nomi che tornano a circolare c’è quello di Manu Koné, profilo che la Roma aveva accarezzato a lungo prima che il sipario sembrasse calare definitivamente.

Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi apre a tutta pagina titolando “Konè, l’Inter pensa a te“, il centrocampista francese potrebbe infatti tornare di attualità in chiave nerazzurra. Marotta e Ausilio non hanno mai smesso di seguirlo, e vogliono sfruttare la necessità della Roma di tenere i conti in regola.

Per rispettare i vincoli del fair play finanziario a Trigoria dovranno garantire incassi per circa 90 milioni di euro in entro il 30 giugno, soprattutto tramite cessioni. Una situazione ben nota, ammessa a mezza voce dagli stessi dirigenti della Roma e perfettamente conosciuta nei dettagli anche dai colleghi nerazzurri.

Fonte: Gazzetta dello Sport