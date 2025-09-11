Gazzetta dello Sport: “Konè, l’Inter pensa a te”

Il calciomercato, come il denaro nel celebre “Wall Street” di Oliver Stone, non conosce soste. Anche mentre il campo reclama attenzioni, l’Inter continua a lavorare dietro le quinte alla ricerca delle prossime opportunità. Tra i nomi che tornano a circolare c’è quello di Manu Koné, profilo che la Roma aveva accarezzato a lungo prima che il sipario sembrasse calare definitivamente.
Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi apre a tutta pagina titolando “Konè, l’Inter pensa a te“, il centrocampista francese potrebbe infatti tornare di attualità in chiave nerazzurra. Marotta e Ausilio non hanno mai smesso di seguirlo, e vogliono sfruttare la necessità della Roma di tenere i conti in regola.
Per rispettare i vincoli del fair play finanziario a Trigoria dovranno garantire incassi per circa 90 milioni di euro in entro il 30 giugno, soprattutto tramite cessioni. Una situazione ben nota, ammessa a mezza voce dagli stessi dirigenti della Roma e perfettamente conosciuta nei dettagli anche dai colleghi nerazzurri.
Ecco, 90 milioni è il prezzo per l’inter, per gli altri bastano 85.
Gira la voce che l’Inter sta peggio della Roma, quindi, deve vendere e non comprare, così dicono ehhh 🤣
Si esatto oltre a pensare a Koné sti splendidi giornalisti scrivessero pure dove pensano de trovà i soldi che i strisciati stanno a fa i carpiati coi libri contabili.
Se prima Koné valeva 40 mo stamo già a 60M ma per loro prezzo di favore, 70M più bonus.
bravo .Mai all’Inter che ci facciamo prendere in giro come Dzeko e Miki.Il solito gioco scorretto di Marotta e dei giirnalisti amici interessati.Ormai i giornalisti sono portavoci e lecchini del potere
Anche perché più gioca più il suo valore aumenta, se segnasse pure, andiamo oltre i 100.
articolo escrementale……unica risposta : Kone’ l’Inter pensa a te ? Sti c.
Ranieri ha detto “vediamo come va la stagione, se servirà faremo una cessione” più chiaro di così… poi ha detto “ non abbiamo potuto comprare Sancho perché sarebbe servita una cessione “ quindi uno dei big è rimasto e nel caso fosse stato venduto avremmo Sancho in squadra. Gasperini dal canto suo, dopo il mercato disse”serviva un esterno proveremo a gennaio” a gennaio perché l’eventuale operazione sarebbe contabilizzata nell’anno successivo. Questa sono dinamiche e forse altre che la società saprà bene come gestirle ma comunque vada la Roma riuscirà rafforzata
Pensano solo ai conti in rosso della Roma pur sapendo che i conti delle due milanesi sono piu’ in rosso dei nostri! Quindi la cara inter se vuole veramente Kone’ deve sborsare tutto l’importo che serve alla Roma per chiudere questa situazione insostenibile del fpf, anzi perche’ e’ proprio l’inter anche qualche spiccio in piu’!
140 per me servono due Tonali per fare un Koné
L’Inda pensasse a mettere da parte 200 testoni, e nemmeno è detto che abbasteno. Comunque stop ai destabilizzatori, la Roma di Gasp fa paura davvero! Per quanto riguarda Desciampo parli pure di Kone, lo esalti tanto, ogni volta che parla il suo valore aumenta de 20 testoni.
E andiamo di sciacallaggio…venghino siori, venghino
…posso essere esplicito? hanno rotto le ⚽️⚾️🥎🏀🏐, tutte nessuna esclusa. Primo. chissenefrega di cosa pensa l’inter, secondo, chi gli ha detto che dobbiamo fare 90 milioni di plusvalenza? terzo, il calciomercato si è chiuso 10 giorni fa e riaprirà tra 3 mesi e mezzo. Ergo, la cazzetta dello sporco perché non pensa ai debiti e ai problemi delle strisciate casalinghe? Adesso c’è il campionato, pensassero alle partite…e che ca@@o.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Merlino con 5 palle tu non sei un uomo, sei un flipper!!!!
Più attaccano più dimostrano quanto questa Roma fa paura… Dai che quest’anno ci sarà da divertirsi
@marco55, avevo finito gli emoticons, altrimenti ne avrei messe di più a dimostrazione che stanno veramente stufando. È il solito sistema corrotto che permette di deviare l’attenzione dalle loro amate strisciate. Lo spero proprio che ci si possa divertire ma il sistema non mi fa stare tranquillo, detto tra noi.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Merlino caro quest’anno saremo abbastanza forti da vincere la maggior parte di quelle partite che cercheranno di ostacolarci. Negli anni addietro grandi discussioni per un rigore concesso agli avversari o quello non concesso a noi, questo perchè facevamo poche azioni e quella incriminata avrebbe fatto tutta la differnza del mondo, ma quando c’è una squadra che gira bene non sono quelle due azioni contro che ci pregiudicano il risultato. Questa è la mia sensazione, magari troppo entusiastica ma è quella che respiro. FRS
Siccome si chiama mercato, ora si fa con PC, AI e altre invenzioni moderne, ma le regole sono sempre quelle delle vecchie leggi della domanda e dell’offerta, pur se già risaputo da tutti, è stato INUTILE da parte di Ranieri sbandierare ai quattro venti che la Roma ha necessità di vendere.
Infatti con tutto il rispetto per Mr Ranieri, capisco che forse lui voleva forse mettere a conoscenza i tifosi della situazione, visto che per tutto il mercato si sono lamentati che che non compravamo … ( abbiamo preso 8 giocatori) chi dicevano loro, nonostante che lui prima della fine della stagione già aveva preannunciato di non aspettarsi per 2 sessioni mercati strabilianti, ma che poi eravamo liberi, in questo caso non ha fatto il bene della Roma in quanto adesso tutti sanno ufficialmente e come avvoltoi cercheranno di soffiarti i pezzi pregiati al prezzo che dicono loro sapendo che stai con l’acqua alla gola… e devi rientrare entro quel termine, quindi spero che almeno la proprietà intanto porti un main sponsor importante per poter aumentare i ricavi e spostare a nostro favore la percentuale di rientro.
Comunque per me Manu Konè dopo le parole di Deschamps e gli articoli sui giornali francesi già adesso sta a 60 milioni, se farà ancora meglio questo campionato per meno di 90/100 non si muove, e pagati tutti in una solo trance, soprattutto se viene a rompere le paxxe occhio di lince Marotta. Altrimenti diventa inutile farla perché se non erro alla Uefa non glieli puoi ridare spalmati in più anni
La proprietà un “main sponsor” potrebbe portarlo domani, una delle loro aziende, per circa 90 mln, ma non l’ha fatto e a questo punto non lo farà mai.
Preferisce ripianare perdite per 700 mln che poi può scaricare sull’apposito modello fiscale del gruppo.
Ranieri ha fatto un bel danno adesso sarà sciacallaggio tutto l’ anno
Prima volete la chiarezza e la trasparenza,poi quando vi si racconta la verità vi turbate e la rifiutate.
Mah…
Konè dovesse lasciare la Roma lo farebbe per andare al Real, o al CIty, o al PSG e non di certo all’Inter umiliata in finale dal PSG( 5 SCHIAFFI ) con in panchina un ex allenatore con la testa verso sponda araba !!! Reputo Konè un ragazzo con intelligenza tale da sapere da solo dove dover andare nel caso!!! Per ora è giallorosso fino a prova contraria e la risposta a “Konè l’inter pensa a te “è:” Grazie ma io non penso assolutamente a te “.
Gazzetta dello Sport: “Konè, l’Inter pensa a te” e che fa, si tocca per libidine? Qualcuno di sponda nerazzurra ha fatto outing?
Strano che sia in prima pagina..in genere per la Roma c’è sempre un trafiletto a pagina 12!
SE Koné ci deve lasciare, e ripeto SE, non sarà all’Inter, non sarà per 40 milioni. Rejnders venduto a 70, Frattesi quotato 40…. Se va via sarà verso un campionato e una squadra di primo piano e l’inter non lo è, nonostante la finale di Champions
ah perché l Inter può si è venduta pavard alla fine per fare cassa figurati comunque vedremo a giugno pensiamo al campo che è più importante.
Se l’Inter quest’anno toppa come spero e non viene aiutata voglio proprio vedere dove prendono i soldi … diciamo che sicuramente cercheranno di fare del tutto per arrivare in finale di Champions… perché sono convinti che quello è il loro livello, ma flopperanno, per fare questo tralasceranno il campionato, inoltre pagheranno lo scotto di non avere più Inzaghi come allenatore e l’inesperienza di Chivù che spero faccia malissimo….così magari a fine stagione si ritrovano con le pezza al cuxo e magari fuori da ogni gioco ….
cmq si.puo dire che anche i.migliori sbagliano? Ranieri con quella dichiarazione ha fatto una frittata!!!
Ieri, su SKY-FO, Marocchi ha parlato delle italiane in coppa: “per l’Europa League”, ha detto, “tengo molto al Bologna”. Non una parola, dico una, sulla Roma. Quest’anno disdico di corsa l’abbonamento!
FMR
Pensa, pensa…
ahahahahahahhahahahahh ecco l’Inter é un esempio di società che sta peggio di noi per non parlare del milan…. se ad agosto vi è stato risposto che per kone servivano 60 milioni ed era già fuori portata per tutte le italiane ormai quelli non basteranno neanche più
Ma l’Inter non è stata in grado di tirare fuori 45-50 milioni per lookman.Come pensano di comprare konè che ora costa 70 milioni?..Co le cotolette alla milanese?
Ancora mi chiedo che senso hanno avuto quelle parole di Ranieri se non contribuire a deprimere e destabilizzare l’ambiente mentre la Roma viaggia a punteggio pieno e sembra poer proseguire nel senso che ci auguriamo, invece di incoraggiare e stimolare questo fa? Incomprensibile, davvero, da dilettanti se non altro. Restasse nel suo il nostro Claudio, parlasse di calcio e non di conti. Che a straparlarne ci pensano nemici prezzolati e no.
Giornale vergognoso, al quale una società seria avrebbe risposto a tono già da tempo.
Anche Ranieri ha sbagliato a fare quell’uscita.
Anche fosse la verità (e lo è), dire che devi cedere 1-2 giocatori e’ il modo più certo per farti prendere per il collo da potenziali acquirenti, che sanno della tua necessità di vendere….
i conti della Roma sono pubblici
I conti delle strisciate sono taroccati
gazzetta sempre sul pezzo
sono riusciti a resuscitare Coric pur di sparlare della Roma
poracci..
Poracci…vi dico la verità, mi fanno quasi pena… Se Konè andrà via, e io mi auguro con tutto il cuore di no, lo farà per andare in qualche top club come Bayern o PSG, e per cifre sopra i 50 milioni. L’Inter non ha la capacità economica per un’operazione del genere. Ma la Gazzetta qualche copia deve pur provare a venderla…
mi auguro con tutto il cuore di no ma se proprio bisogna vendere kone mi auguro almeno che se lo facciamo pagare dai 60 in su
Ma perché proprio Konè? Non ci sono altri giocatori? Mica è a scadenza…
e con quali soldi lo vorrebbero comprare quelli dell’Inda?
In Italia nessuno può sborsare tanti soldi.
L’unica società capace di sborsare tanti, ma tanti soldi è la nostra… peccato che debba pagare le conseguenze delle gestioni precedenti e peccato non abbia avuto idea di come si gestisse una squadra di calcio in Italia sin dall’inizio.
è inutile far commenti come se si stesse a parlare di chissà quale squadra: l’Inter non può permetterselo. Non ci è riuscita ad Agosto, figuriamoci con il nuovo anno.
See.. asso nella manica, loro ci danno Frattesi, scambio alla pari! (o forse vorrebbero un conguaglio?)
Anche io da giovane pensavo moltissimo a Sharon Stone.
Ai signori dell’Inter consiglio di stare attenti che a me poi ora mancano 4 diottrie.
Bravo Ranieri, proprio na bella pensata quell’uscita, alla terza giornata, sulla necessità di vendere.
E’ inutile prendersela coi giornalisti quando la pezza d’appoggio a tutti quelli che vorranno rompere i c####i con le voci di mercato da qui alla 38esima di campionato, giornata dopo giornata, gliela da la società stessa per bocca del suo uomo più rappresentativo.
Sta società cambia dirigenti come mutande ma ad un responsabile della comunicazione coi controcosi non ci pensa minimamente e lascia che tutti possano sparlare di tutto sulla Roma.
Non penso che Ranieri si sia preso la licenza per parlare di queste cose senza il placet della Proprietà.
E penso pure che una Proprietà muta da quando s’è insediata parli tramite i propri collaboratori.
Per quanto concerne Kone, è un dato di fatto che avevano pensato di venderlo attorno a ferragosto, ma il prezzo non è stato giusto.
Non può comprarlo l’Inter? Ci sta.
Lo venderanno a un’altra big? Questo è SICURO.
Ecco a che serve un certo tipo di “comunicazione”.
Ilario,
non è così.
“avevano pensato di venderlo attorno a ferragosto, ma il prezzo non è stato giusto.”
Che si può dire per la Juve su Vlahovic (attuale capocannoniere).
Dell’Inter su Calhainoglu.
Del Milan su Gimenez.
Dell’Atalanta su Lookman.
Della Lazio su chiunque senza il mercato bloccato.
Ma tu leggi articoli tutti i giorni su questi giocatori?
No.
Solo sulla Roma e su Kone.
E’ un problema di comunicazione?
Concordo Ilario, infatti Ranieri mi ha deluso non nella veste di megafono della società ma in quella di “garante” della proprietà nei confronti del popolo romanista.
Lui sa benissimo cosa comporteranno quelle dichiarazioni da qua a fine anno…
L’Inter deve avere i conti in regola il prossimo giugno se vuole accedere alla Champions. La Roma pensa a Thuram e l’Inter è d’accordo alla vendita. Affare che si potrebbe concretizzare anche a gennaio!
si,magari facciamo un no scambio con kone’, ahahah ma che te sei fumato,che un piccolo conguaglio a favore loro?
@luca non hai colto il senso del mio intervento. Non ho parlato di scambi ma di acquisto di Thuram senza contropartite!!
Il calciatore già oggi vale il doppio di quello che hanno provato ad offrire nell’ultima sessione di mercato. Marotta e company hanno già preso gli schiaffi dalla Dea sul caso Lookam e credo che malgrado i loro mezzi scorretti, senza autorizzazione parlano con i procuratori dei calciatori, succederà la stessa cosa con Konè che semmai la Roma cercherà di vendere in Premier.
Gazzetta dello sport di m.. siccome la roma sta andando bene devono cercare di destabilizzare l ambiente ..Quella specie di squadra viole kone? 100 milioni
Ma a 150 milioni potremmo anche venderlo!!!
Con cosa lo compra Konè, l’Inda, se ha più debiti di noi? Ma poi, figuriamoci se il PSG, che già era interessata l’anno passato, avrebbe difficoltà a tirare il doppio di quanto può offrire la squadra dei truffatori…
Solo per il fatto di pensare a Kone’l’Inter dovrebbe pagare…. Più ci pensano e più la cifra sale….
Konè vola già su livelli extra-italia….facessero tutti un bagno di umiltà e riconoscessero che nel calcio europeo, ad oggi , l’Inter vale la Roma e l’Atalanta… sui palcoscenici importanti, le squadre italiane non ci sono….
L’Inter se nu se poteva permette prima Kone’, figurate tra n’anno quanno varrà er triplo!!!
Me pare che la calzetta nun’ha considerato sto carico…!!!
Più facile che l’Inter tra n’anno deve venne Lautaro!
Comunque a Milano stessero tranquilli che a Kone’ ce pensa Roma.
FORZA ROMA
Lautaro…se trovano da venderlo, con 9 netti d’ingaggio!
Che questi sparano ca22ate a raffica è chiaramente dimostrato, se ancora c’è ne fosse bisogno, dalle valutazioni che fa la stessa Inter sul mercato. Valutano Frattesi 40 milioni e vorrebbero comprare Kone’ a 40 milioni. Ora con tutta la buona volontà vi sembra che Frattesi possa avere lo stesso valore di Kone’? Basta questa considerazione per capire quale attendibilità possa avere questo giornale di 💩. Certo che vorrebbero Kone,’ e, credo, non solo loro, così come credo che chi lo vuole realmente non si presenti con 40 milioni bensì con cifre notevolmente più elevate che, mi spiace per il giornale di 💩, ma ne’ l’Inter né nessun altra squadra italiana è in grado di tirare fuori.
Liberté, Égalité, Manukoné.
cominciamo con le zizzagne adesso…. ma come mica faremo paura a qualcuno.
E comunque mannaggia a Ranieri che ha buttato sta notizia che a Roma è come buttare benzina sul fuoco…
tutti si possono vendere, basta sostituirli bene … Walter Sabatini…
Già, e considerando che il non-arrivo (assimilabile ad una partenza) di Rios è stato gestito prendendo EA, questo è il vero grande problema qua…….
Se vendi Samuel e compri Chivu va bene, se vendi Chivu e compri Benatia va bene, se vendi Benatia e compri Manolas va bene, se vendi Manolas e compri cip e ciop non va bene, ok??
Purtroppo negli ultimi anni non sono riusciti ad acquistare un centravanti degno di nota (tranne la parentesi Lukaku) per non parlare dell’ala sinistra, e questo non va bene!!!
Fare questo giochetto delle cessioni importanti è molto pericoloso, sai quello che lasci ma non sai quello che arriva, infatti quest’anno abbiamo pagato i danni (Lukaku per Dovbik)
La cessione prevista era quella di Dovbik ma non ha avuto offerte adeguate ed ha bloccato fortemente il mercato giallorosso, stesso discorso per Lorenzo.
I giornali continuano a parlare di kone’ all’ Inter perché così il tifoso romanista si rassegna e accetta senza batter ciglio
kone? 90 Mil prendere o lasciare….tutti ora si sono accorti di Manu…..pure in Francia
Ci hanno… strappato Frattesi, ora possono prendersi Pellegrini, altro che Konè.
Gli stessi francesi che tenevano in panca Candela per far giocare Lizarazu.
Hanno avuto il barbaro coraggio di valutare Frattesi 45 milioni……bene4 allora vogliono Konè????? d’accordo prima rata appunto 45 milioni, poi altri 45 piùm Frattesi. Questi buffoni Vvanno trattati così anche se purtroppo credo che per Konè e Svilar l’estate prossima ci saranno addosso fior di Clubs europei altro che l’Interfche vuole fare afdfari con quattro spicci, vedi anche Lookmann! “”Ma ndo vai se la grana nun ce l’hai……”
