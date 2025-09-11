Roma: per il fair play servono 90 milioni. Decisive le cessioni

Il senior advisor Claudio Ranieri è stato chiaro con il dire che la Roma dovrà vendere per restare in regola con i conti. Vanno trovati 90 milioni di euro e i giallorossi al momento non hanno vie di fuga, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
Nel 2022, i Friedkin hanno siglato un settlement agreement con Nyon, cioè un accordo che imponeva un percorso di rientro e un set di sanzioni intermedie. Fino ad ora ci sono state soltanto multe, ma, nulla di grave. Alla fine di questo triennio, però, la Roma dovrà registrare una perdita entro i 60 milioni.
Nonostante in questi anni, i Friedkin abbiano investito oltre un miliardo, i soldi che immette l’azionista non vengono calcolati poiché il fair play si basa su ricavi e costi prodotti dalla società. I giallorossi sono riusciti a ridurre di molto il passivo, ma, a fine anno dovrà rientrare nei -60. In totale, però, ci sono circa 90 milioni da recuperare e dovranno arrivare soprattutto dalle cessioni.
Gli indiziati principali sono Ndicka e Koné, poi anche dal nuovo sponsor, dai risparmi sui costi e dai risultati sportivi. Se la squadra di Gasperini riuscisse a piazzarsi meglio dello scorso anno, otterrebbe un tesoretto in grado di ridurre l’apporto del player trading. I conti, quindi, si faranno a giugno.
Poveretti, non sanno più che scrivere. Da quando è fermo il campionato i due unici argomenti sono Konè e i debiti della Roma, che peraltro variano di giorno in giorno!
L’articolo termina con i conti quindi si faranno a Giugno…
domanda e perche’ sparate cifre a caxxo visto che siamo a settembre? Inter, inter Kone’ all’Inter ma avete visto il rosso di bilancio dell’Inter?
Si vede che la Roma è prima. Ogni volta che lo siamo escono fuori i debiti. Ma non quelli dell’inter
Facciamo paura, ogni giorno sta solfa
Quelli dell’Inter escono eccome, ma non qui sul forum del GRA.
Oaktree ha rifinanziato il bond da 400M a scadenza 2027 con un altro da 440 circa a scadenza 2029.
Ha pagato il debito riducendo gli interessi e posticipando la scadenza, ma il debito rimane e pure più grosso. Infatti chi segue le vicende nordiste è piuttosto avvelenato per questo magheggio e per la noncuranza dei protettori del brand.
Stamo a Settembre quindi che cavolo scrivete ste notizie che hanno solo lo scopo di screditare e destabilizzare la squadra.
Parlate delle splendide situazioni di Mila e Inter, dei loro debiti e dei magheggi che hanno fatto negli anni con i conti invece di scrivere 9 mesi prima quello che manco sapete.
sono poveracci, ma pensassero al mutuo da pagare invece di tediarci con le solite insulse storie
Possiamo chiedere una deroga, e iniziare a cedere i giocatori da subito: teniamo aperto 24h come i supermercati americani. Outlet Roma, prezzi scontatissimi! Se esistesse una stampa, se così si vuol dire, “amica” inizierebbe a fare le pulci anche alle altre squadre di vertice, mettendo a nudo le (forti) criticità, a partire dalla nostra dirimpettaia sbiadita, costretta a non fare mercato, ma sulla quale non fiata nessuno!
comprare poco e pure male, prenderne in affitto, con garanti, possibilmente romanisti, vendere i migliori così inevitabilmente: “famostostadio”, per tutti gli altri c’è l’ipotesi complotto!
A noi ce servono i 3 punti cor Torino.
Anfamoniiiiii!!!!
certo la situazione non è floridissima…….ma manca un intero campionato……molte altre società hanno problemi ma ingigantiscono solo quelli della Roma…… Ranieri non ha mai parlato di -90milioni ma loro sanno che lo sa……non perseguitano mai ” certe ” società perché sanno che perderebbero il posto di ” lavoro ” (eufemismo)……rosicano del solo fatto che le loro ” squadre ” vorrebbero i giocatori della Roma a due spicci e vengono invece mandati a ca@@re regolarmente…..siccome non sanno cosa scrivere o perché incapaci o perché prevenuti e sicuramente costretti partoriscono bugie….rabbia e veleno.Buona vita ragazzi…..
Sono dei PDM rosati 😀 Se famo la terza de fila je scoppia er fegatoooo!!
Ma questi “buffi” non si potrebbero risolvere con cessioni /acquisti con la soc. di calcio inglese acquistata dagli americani in maniera regolare? … potresti vendere , estinguere, e riacquistare l’anno successivo
Regà, basta con questa storia dei debiti, lo volete capire che non interessano a nessuno, tanto meno alla Uefa, e che sono razzi tuoi finché sei in grado di onorarli?
Anche il fatto di chiudere un bond con i soldi incassati attraverso l’emissione di un altro a tassi più favorevoli è prassi comune per ogni azienda, non solo quelle calcistiche.
L’ha fatto la Roma diverse volte con Pallotta e l’hanno fatto gli stessi Friedkin nel 2023.
Qui si sente parlare sempre e solo di debiti e a sproposito, nemmeno si sa distinguere tra esposizione verso terzi e debito nei confronti dei soci, quando il Chelsea è andato avanti per un decennio con 2 mld di debiti nei confronti di Abramovich.
Ciò che interessa ai fini del FFP sono ricavi e passivo di esercizio: dal prossimo giugno 2026 non potrai varcare la soglia del 70% sui primi mente il secondo dovrà essere contenuto per quella data entro i -60 aggregati nel triennio a patto che la proprietà provveda a ripianare.
I debiti sono fuffa, nel senso che se li onori puoi avere 1 mld di debiti, altrimenti accade quello che è successo alla Roma con Unicredit e all’Inter con Oaktree, e attenzione, in questi casi non si trattavi di debiti contratti dai club, ma dalle relative proprietà.
JulianB , i conti dell’Inter sono diversi, il Bond è stato rifinanziato a 350Mil con interessi migliori, 65Mil sono stati estinti attingendo alla cassa che dopo la scorsa stagione è piena.
Le critiche da parte dei tifosi e della stampa è che Oaktree sta usando i soldi del club e non i propri limitando le spese di rafforzamento tecnico nonostante il corposo attivo di bilancio atteso quest’anno.
Questa roma da già fastidio !!!!
Soli contro tutti. Come al solito.
2 kg di letame…un ventilatore acceso…et voila’, il gioco e’ fatto…si destabilizza…
Buongiorno, anche oggi allarmismo di prima mattina!! Contenute così mi raccomando.
‘n par de settimane fá ereno 100, oggi só 90…carcolando che bisogna pagá a giugno 2026, butta bene…
Tremano i milanesi … ma dico anche : perché anche i tesserati della as Roma vanno a raccontare ste cose mettendosi loro (e facendo rodere a noi) in pasto poi degli sciacalli del nord ? Che poi scrivono fiumi di parole tutti i gg facendo sembrare l’amata Roma una società e una squadra peggio dell’armata brancaleone con danni di immagine anche all’estero
“i conti si faranno a giugno”, ma cominciamo a parlarne da settembre, per portarci un filo avanti, eh ?
La solita Scazzetta dello Sport
guardare sempre l’editore…….come per lo stadio guardare sempre Caltagirone.
e fra un po’ daranno le quotazioni……..un per l’altro 20 milioni…..
Ma visto che è un eventualità da affrontare eventualmente a fine stagione, a che serve martellare ora?
Serve a destabilizzare l’ambiente .
Le milanesi hanno già fatto le loro brutte figure( sconfitte in casa da Cremonese e Udinese).e domenica ci sta Juve Inter…fatti un po’ i conti…
Semplice…destabilizzare l’ambiente
Serve perche’ la Roma si gioca il posto champiom con le milanesi e quindi si parte con la guerra preventiva…
La Roma che vince da veramente tanto tanto fastidio… Mi aspetto un arbitro scandaloso domenica. Bisognerà scendere in campo con rabbia per spazzare via toro e… direttore di gara…
Il problema è che non vince, nel corso degli ultimi anni sono stati fatti troppi errori, soldi male investiti e persone poco competenti hanno fatto i danni veri e adesso ne paghiamo le conseguenze.
Ma la rosea non parla mai della cessione di Theo e Rejinders del Milan e degli impicci dell’Inter?
E che sei matto ?
Ma a loro li capisco , sono di Milano , 3/4 di chi lavora nella loro redazione tifa o Milan o Inter( sicuramente pure juve) .
Sono quelli che lavorano a Roma , che si professano tifosi giallorossi, che non li capisco .Perché anche questi dicono e scrivono le stesse cose.
Ma tanto sono i Gaetanielli come me, che vivono con la sindrome dell’accerchiamento …i complotti non esistono .
Infatti hanno un argomento estremamente gustoso e lucrativo per loro.
Quanto apporto abbiamo dato a questi grazie alla nostra incapacità di stare zitti. Da questo punto di vista tutti dovrebbero imparare dalla proprietà
C’è anche un’altra strada (che poi è quella normale): imparare a comunicare.
Non sarà che la Proprietà parla per bocca dei suoi collaboratori, no!?
Bravo Ilario la penso anche io così, non credo proprio che dopo mesi di assoluto silenzio, Ranieri alla prima intervista se ne esca con quelle dichiarazioni, a Sky poi non ad una radio locale, senza aver prima parlato con i Friedkin. Credo invece che la proprietà, che ha sempre avuto un rapporto speciale con la tifoseria, abbia voluto iniziare a fare chiarezza per tenerci già preparati a certi sacrifici. Forse iniziamo già a gennaio?
@Ms44
Ma certo. Poi in questo caso non la possono accollare a “giornalai” o “radiolari” che fanno speculazioni. Sono state parole di Ranieri, dichiarazioni fatte a Sky. Roba “ufficiale”.
Non resta che prenderne amaramente atto perchè c’è poco da buttarla in caciara.
Ilario, si potrebbe anche essere come dici tu.
@Romano
Un dipendente / collaboratore non può parlare di certe strategie se non autorizzato o perfino incaricato dalla Proprietà. E per giunta affermando cose non vere.
Vi sarebbero conseguenze.
E’ banale.
Ma quando si spollicia ad personam…..
dei debiti di Inter e Juve ovviamente non si parla mai…
Non e detto che La ROMA deve vendere i suoi Big per coprire le sue perditi per agirare il FPF, ma le si puo coprire anche con un sponsor di spessore e questo il problema dei Friedkin che hanno fallito a trovare altre risorse per La ROMA o almeno aprire a l’ingresso di altre soci di minore.
Vero, ma non ne parlano neanche loro. Noi invece siamo i primi a parlarne (la nostra dirigenza)
Questione di brand
Perché non hanno avuto difficolta a fare mercato di alto livello e non sono costretti a cedere le loro big
Mah, sarà anche allarmismo da quattro soldi, però l’intervista di Ranieri ha sicuramente dato terreno fertile a queste speculazioni….
Sperando che quell’intervista sia veramente, come dite voi, un passo falso perché non accadrà nulla di tutto ciò…
Perché altrimenti la situazione diventa fosca….
Personalmente ho meno convinzioni delle vostre, i giornalisti si butteranno anche a pesce su ogni notizia negativa che cinriguards, però anche dal “garante” non sento mai pronunciare la parola “vittoria”, ma “qualificazione”…
Perché voi escludere a priori che quella intervista sia stata un modo di mettere le mani avanti, invece io lo ritengo possibile, anzi probabile…
L’importante, per coerenza, è che se poi queste voci dovessero rivelarsi vere, tutti i tifosi che qui sono contrariati od oltraggiati da queste ipotesi poi non arrivino in soccorso dei proprietari dicendo “era inevitabile” “il FFP ineludibile” “non abbiamo mai vinto niente” ecc
Se anche fosse, perché dobbiamo crearci il problema del prossimo giugno?
Senza sapere quali saranno stati gli introiti a quella data.
Ora pure se Ranieri abbia sbagliato a dirlo, o abbia esagerato con le previsioni.
Questo continuo ricordarci del fpf a cosa serve?
Sparando tra l’altro numeri a caso, -60..-90..-100.
E se anche fosse che dovessimo cedere pezzi pregiati ,ce ne faremo una ragione
Lo fanno gli altri e non lo possiamo fare noi?
Il Milan chi ha venduto quest’anno?
Il Napoli. nonostante un bilancio sano?
La Juve? Qualcuno di buona volontà potrebbe ricordare agli juventini o filo juventini , o anti romanisti che la Juve ha ceduto Kean e Soule’?
Quelli del nord se ne guardano bene, vorrei che lo facesse qualcuno di Roma.
Ma non lo fanno, non lo faranno, per non farsi dire che sono provincialotti, che siamo provinciali.
Intanto questi articoli vengono fatti per destabilizzare l”ambiente, per creare ansia,paura e depressione.
Che vincendo domenica ( anche contro gli arbitri e il var) passa tutto in cavalleria, altrimenti con un risultato negativo , per questi soggetti, è stato raggiunto lo scopo , fermarci perché siamo pericolosi per i loro intrallazzi.
se le cose stanno come dicono i gazzettari, ovvero che il rientro nei limiti del FPF si possa raggiungere solo, e sottolineo solo , attraverso cessioni eccellenti, a meno di non trovare uno sponsor disposto a versare cifre molto ma molto elevate, la cosa sara’ effettivamente” inevitabile” , se il problema si fosse potuto aggirare attraverso immissione di liquidita’ da parte dei Freidkin credo che lo avrebbero gia’ fatto , per il semplice fatto che sarebbe stato piu’ vantaggioso anche dal punto di vista economico ,non fosse altro che per salvaguardare i grandi investimenti già fatti. Nel frattempo vediamo come va questa stagione e tifiamo per raggiungere l ‘ obiettivo Champions che ci risolverebbe quasi tutti i problemi . Daje Roma
Buon giorno. @Gaetano, della vendita di Kean e Suole’ (e non dimentichiamo Hijusen) ne parlano, ma sai in che modo? Per esaltare i ricavi della Next Gen. Proprio ieri ho letto questa classifica e il ricavo più alto l’ha generato la cessione di Mati alla derelitta Roma….
Ecco, un grande acquisto operato da una società indebitata da una “virtuosa” nelle operazioni finanziarie. É la narrazione, bellezza…
In realtà che non si sia mai parlato di “vittoria” non è vero Steve.
L’utilizzo del termine risale esattamente alla prima intervista di Ranieri, quando bello carico e deciso disse: “La Roma deve tornare a lottare per lo scudetto”.
Da quel punto fermo è partita poi tutta una serie di correzioni che ci hanno (ri)portato coi piedi per terra e fatto capire che quella, più che una dichiarazione di intenti per l’oggi era un desiderio con scadenza imprecisata.
Non lo so, forse mi sbaglio e spero di sbagliare, ma io ho visto già due diverse versioni di Ranieri, se non tre.
La prima, quella quasi di un “pungolo” nei confronti di una proprietà che aveva trovato in lui un’ancora di salvezza dopo una lunga serie di nefandezze gestionali che ci avevano catapultato sul fondo della classifica.
Nell’ultima versione mi sembra di vedere un Ranieri molto ben avviato verso la strada dell’ortodossia, dalle “due sessioni di mercato complicate” (e va bene, l’avevamo metabolizzato) siamo andati già oltre, al “potrebbero essere necessarie delle cessioni” anche dopo.
Dal 2021, Roma, Juve, Inter e Milan hanno sottoscritto un S.A. con la Uefa; Roma e Milan con le stesse condizioni, Juve e Inter con altre.
Ma solo alla Roma si parla sempre di FFP a giorni alterni e da fonti interne, altrove no.
Poi si dà la colpa agli altri se ne parlano quando siano noi stessi a ricordarci ogni giorno che “dobbiamo morire”.
“Vogliamo tenere i giocatori migliori” però potremmo non farlo; potevamo prendere Sancho ma era necessaria una cessione eccellente, e ci si butta in mezzo che i Friedkin erano disposti a fare un sacrificio…quale di grazia se i soldi sarebbero arrivati da una cessione?
Anche su altri aspetti la comunicazione mi sembra carente e contraddittoria: Pellegrini scaricato da allenatore e DS, Ranieri che parla di “verdetto che darà il campo”.
Non ci siamo, e se qualcuno ci sguazza, siamo pure noi a dargli gli spunti per farlo.
Una curiosità… ma dei conti del milan, della juve e dell’inter nessuno si azzarda a proferire parola? l’attrattiva sono sempre e unicamente i conti della Roma, le sue cessioni, i suoi malumori interni…???? Sempre sta musica???
Diamo molto ma molto fastidio, soprattutto quest’anno…e non è una mia impressione perché mi pare evidente. Non sia mai che “togliamo” a qualche strisciata un posticino Champions già programmato a tavolino?…mah…
Se radio e giornali romani , rispondessero come si deve a questi sciacalli
Invece sono i primi a inzupparvi il biscotto .
@Gaeta’, la stampa romana non è sinonimo di romanista. Sono spocchiosi e per farsi notare dicono e scrivono cose che vanno contro la squadra e la società. É questo il grande problema, benché qualcuno su questo sito sottovaluta l’amore e la passione di chi, come me e te, ama questi colori pur essendo nati altrove… 💛❤️
ma perche sempre sulla Ro.a? Milan ed Inter??????
Perché loro non ne parlano, MAI, pur essendo sotto S.A. come la Roma.
Noi invece non perdiamo occasione per ricordarcelo da soli…
Drastico però perdonami , in passato e nel recente passato , in molti qua sopra ,hanno accusato la società di non parlare e di non essere chiara con i tifosi, arrivando anche a dire che i Friedkin sono venuti a prenderci in giro .
Ranieri avrà pure detto quelle parole,, ma non ha dato una certezza , ha fatto capire che può esserci una possibilità di una cessione ( o di cessioni ) importante
Ma questo non giustifica il fatto che , ogni santo giorno , ci sfrantumano le @@ col Fpf per giugno del prossimo anno
Senza dimenticarci che, lo hanno sempre fatto , anche quando nessuno ha mai aperto bocca nella società.
Tutto ciò lo fanno per destabilizzare l’ambiente , perché hanno capito che siamo pericolosi, come l”abbiamo vista noi la squadra, unita, compatta, tosta , l”hanno vista pure loro.
Ma poi dico , Ranieri ha detto quelle cose, tre giorni fa, quattro ? Va bene , fai l’articolo sulle sue dichiarazioni e finisce lì.
Non è che lo ripeti tutti i giorni facendo finta di niente sullo schifo societario di Milan Inter e Juve.
Alla fine permetti che protestano per questi attacchi vergognosi?
Io personalmente non ho mai accusato la società di non parlare, tanto meno sono uno che lo ha mai preteso dai Friedkin.
Noi è dal 2013 che parliamo di FFP, lo faceva Pallotta ogni volta che apriva bocca, lo fa adesso Ranieri.
Il Milan vende Theo e Rejinders, prima Tonali; l’Inter negli anni ha venduto Hakimi, Lukaku, Brozovic, Onana, Pavard, la Juve si è venduta tutta la Next Gen, loro come noi sono sotto S.A. però non dicono mai che vendono per rispettare il FFP.
Sembra che loro vendono perché gli va e noi sempre con la pistola puntata di un 30 giugno di ogni anno da 12 a questa parte.
Gli altri ne parlano comunque? E falli parlare, puoi sempre supporre che sono caxxate, mentre se gli dai conferma tu stesso è difficile affermare il contrario.
Non mi sembra il caso di invitare gli squali a fare spesa da te sapendo che devi cedere entro una certa data.
La Roma adesso è uscita dalla Borsa, non è così semplice capire per filo e per segno come stanno le cose rispetto a prima, quando chiunque, anche uno scemo come me, bastava che andasse sul sito della società a prendere tutte le informazioni che gli servivano.
Notizie fantasiose che disturbano l’ambiente e soprattutto i giocatori chiamati in causa.
Per completare l’opera ci ha pensato Sir Ranieri a buttare benzina sul fuoco 👏👏👏 bravi proprio bravi!!
Pensiamo al Torino.
Ieri, su SKY-FO, Marocchi ha parlato delle italiane in coppa: “per l’Europa League”, ha detto, “tengo molto al Bologna”. Non una parola, dico una, sulla Roma. Quest’anno disdico di corsa l’abbonamento!
FMR
La gente mi chiede ma tu non ti italiane in Europa?
Delle squadre di calcio solo La ROMA.
Poi tifo la pallavolo, maschile e femminile
L”Italia di Rugby
Basket
Pallanuoto maschile e femminile
il resto , compresi il Bologna di Marocchi devono fare tutti una brutta fine.
Ma tanto non ci sta manco bisogno di gufare.
A parte Roma e Atalanta , negli ultimi 15 anni i risultati in Europa , delle squadre italiane, parlano chiaro. lo zero assoluto
Marocchi mi pare sia bolognese….
Non conosco questo Marocchi e sicuramente non voglio difendere SKY, però mi chiedo ;
Il Bologna ha diciamo circa 200.000 tifosi e potenziali clienti SKY o DAZN
La Roma ha diciamo circa 1.500.000 di tifosi e potenziali clienti SKY e DAZN
Secondo la teoria del complotto tanto in voga mi si spiega perché queste emittenti dovrebbero penalizzare la Roma ? Sono autolesioniste ?
marocchi felsineo e pure gobbo, come molti ds quelle parti
Romano e come al solito si cerca il pelo nell”uovo. Marocchi parla male della Roma, o come in questo caso, non ne parla proprio, perché è un ex juventini , bolognese, tifoso di entrambe le squadre.
Non ci sta nessun complotto.
Abbiamo , ed ho , il sacrosanto diritto di mandarlo a fare in ..lui, e tutte le squadre che non siano L’AS ROMA??
Gaetano certo che hai tutto il diritto di criticare e mandare a …. Ho voluto solo dire che le emittenti non hanno nessun tornaconto economico, anzi, a snobbare la Roma.
Gaetano caro quale zero assoluto l’Inter a -5,
risultati, sportivi, sponsor e riduzione dei costi…. sull’ultimo punto con le scadenze 2026 pellegrini,elsha,Dybala,celik, siamo già oltre i 30 milioni di abbattimento….. in più sulle cessioni di giugno e luglio 2025 ci sono dei bonus qualcuno dei quali sicuramente scatterà tipo quello su Abraham quindi qualche milioncino in più si otterrà
Dopo l’allerta meteo, c”è l’allerta AS ROMA. A volte anche prima. Che due paxxe.
Grazie Ranieri!
Scusate, si parla di quanto deve recuprerare la Roma in soldi per il FarPlay, ma non si parla di Milan. Inter, Juventus, poi quelle che cedono i campioni sono proprio loro. Alle quaglie addirittura gli hanno bloccato il mercato. I Fredkin, Massara,Ranieri e Gasperini sanno quello che devono fare e se serve un aiuto arrivera dall’Everton.
Forza Roma ❤️💛
sciacallaggio allo stato puro dopo due partite di campionato, parliamo di calcio e non di cose per sentito dire
veramente è stato Ranieri ad aprire l’argomento
Ecco appunto…i conti facciamoli a Giugno…pensiamo alla Stagione appena iniziata che , son convinto ci darà diverse soddisfazioni .
Sempre Forza Roma 💛❤️
Quindi a dispetto di chi ha detto che al contrario di Pallotta i Friedkin mettevano solo soldi loro, si dovrà no fare delle cessioni, meglio delle plusvalenze, quindi cari miei, le similitudini tra le 2 proprietà americane aumentano.
Inzuppa inzuppa…te lo ripeto pure a te , caro anti societario seriale, se pure fosse, che dovessimo vedere uno dei cosiddetti prezzi pregiati , ce ne faremo una ragione.
Lo fa il napoli che non ha problemi economici lo possiamo fare pure noi.
Il ripetere costantemente, incessantemente la pappardella che non vinciamo perché le società, i presidenti , i Ds, sono i primi colpevoli, ha scocciato.
una domanda … ma la stampa come mai non ha fatto lo stesso articolo sul Milan l anno scorso prima che iniziasse il campionato … è ben evidente che, tra le squadre big del. campionato , chi rimane fuori dalle Coppe deve vendere per rientrare nei parametri … in questo calciomercato ha venduto giocatori per più di 200 mln dando via uno dei 3 centrocampisti migliori del campionato ..
perchè nel Milan, come in ogni altro club di serie A, non ci sono dirigenti che vanno a fare conferenze stampa autodistruttive in cui mettono su piazza i proprio problemi economici.
Maurizio sono anni che fanno uscire questi articoli sono su di noi … anche quando nessuno rilasciava interviste … perché tutti gli addetti ai lavori ed i giornalisti conoscono le
situazioni delle varie squadre… basta saper leggere un minimo i Bilanci … e si fa una veloce previsione anche guardando i percorsi europei che fanno le società … quindi è un segreto di Pulcinella… ora vi attaccate alle dichiarazioni di Ranieri come se non sapeste tutti che senza giocare la Champions da anni e anni poi bisogna fare plusvalenze … ed il valore delle plusvalenze si saprà solo a fine campionato dopo aver saputo il percorso europeo e coppa italia, aver verificato tutti gli incassi da stadio delle varie competizioni, e il valore del nuovo main sponsor… detto ciò i giornalisti massacrano solo noi anche se conoscono perfettamente la situazione anche della altre squadre …secondo me la conferenza di Ranieri è stata ineccepibile e non ha detto nulla che già tutti non erano a conoscenza … lo ha solo ribadito per chi non vuole accettare cose che sono chiare da anni
Con i Friedkin sono 5 anni che iniziano male le nostre giornate…
parla per te..con quel nome poi…
Si..si ..mo me lo segno..
ma le solite ca..te della carta igienica dello sport ,come si fanno a dare numeri che nessuno puo’adesso prevedere , le variabili sono tante , main sponsor ancora da trovare, altri sponsor ,risultati sportivi Europa League, incassi stadio, eventuale qualificazione Champion, piazzamento in campionato, rivalutazione parco giocatori ,esplosione di qualche giovane e poi semmai al 30/6 si vede quanto serve.
Ci temono molto visto che i posti tra le prime quattro mai come quest’anno ,tranne che per il Napoli di Gonte, non sono affatto scontati almeno se il campionato e gli arbitri fossero regolari ,ma poi si vede come la stampa comincia ad indirizzare e fomentare ed allora ritorna tutto in discussione
Ho sempre pensato che il rosa sta bene col marrone.
dovresti farti assumere dall’ufficio marketing della rubentus, faresti meraviglie 😉
Bianco e celeste burino se veste 🤣
Qui ci vogliono dichiarazioni di Ranieri a smentire tutti sti cayzarx
Lo dico da una vita che vanno risanati i conti. Ma il problema e’ come fai entrare in testa all’ UEFA che sto rientro vale solo per la Roma e per le altre ? Se il 90 per cento delle cosidette squadre blasonate hanno debiti da costi e ricavi la colpa di chi e’ della squadra…e perche’ deve pagare la squadra se un imprenditore non da’ piu’ garanzie ? Facciamo la fine della Lazio mercato bloccato o nella peggiore delle ipotesi fallimento con i presidenti che hanno piu’ soldi di Tramp. Poi se il problema e’ il monte ingaggi chi ti viene alla Roma di quelli forti, e perche’ per gli altri devi solo abbassare qualcosa per poter restare nei parametri dell’ Uefa che se sono inventati loro. Tutti gli anni non puoi andare a pareggio se compri si fa’ per dire 8 giocatori in Italia le tasse sono quasi del 50 per cento del costo lordo mentre in altri paesi sono molto meno su ogni acquisto e in piu’ lo stipendio, come fai a fare pareggio.
Le 3 strisciate hanno delle situazioni simili a noi, se non peggio visto le recenti campagne acquisti. L’Inda pensi pure a Kone, così come ha fatto con Lookman😂
Devono pregare che non vinciamo l’Europa league, perché tra quei premi, automatica qualificazione Champions e stipendi pesanti che vanno a scadenza (Pellegrini, Elsha, Hermoso) misa che non vendiamo nessuno.
Aridanghete ma sola a Roma c’ha sti paletti ..così sei costretto a vendere Kone all’Inter che ne ha fatte di peste e corna e tu non cresci mai!!!
Giù le mano da Manu!
Serve urgentemente un addetto stampa della società Roma che mettesse fine a questo continuo sciacallaggio. Bisognerebbe fare come faceva Moggi alla Juve… indicare i non graditi alle conferenze stampa della Roma, tenere fuori senza accredito certi giornalisti e alzare pubblicamente la voce contro questo o quel giornale… lo ha fatto tempo fa De Laurentiis proprio con la gazzetta ed adesso dopo le strisciate, del Napoli si parla sempre bene. Gran parte della colpa e’ sicuramente della nostra società, prima troppo dormiente e silenziosa, adesso inutilmente troppo schietta e le cui parole sono state rigirate ad uso e consumo del giornale di turno. Ranieri visto che hai creato un mezzo danno bisognerebbe precisare che il senso delle tue parole, ad oggi, non sono univoche solo ed esclusivamente sulla cessione eccellente, ma passibili di una molteplicità di scenari diversi che i giornalisti fanno finta di ignorare concentrandosi solo sulla necessità di vendere a chi e a quanto vogliono loro.
L’Inter deve avere i conti in regola il prossimo giugno se vuole accedere alla Champions. La Roma pensa a Thuram e l’Inter è d’accordo alla vendita. Affare che si potrebbe concretizzare anche a gennaio!
90? Tombola!
E’ da giorni che la Gazzetta attacca la Roma. Evidentemente non hanno digerito il no della Roma all’Inter per Konè. Quest’ultimo è possibile che a fine stagione sia anche ceduto ma non certo per la misera offerta dagli strisciati nerazzurri, i quali sono la società più indebitati del nostro campionato ma ovviamente nessuno nè parla. Aspettiamoci comunque altri commenti negativi soprattutto se la Roma quest’anno farà una stagione importante.
È bastata un’intervista per far ricominciare tutta sta tiritera..Ranieri doveva aspettarselo..fossi nella società farei solo interviste tecnico/tattiche..
queste sono come le banderillas sul toro, Poi ci penseranno gli arbitri a sventolare il drappo rosso e affondare la spada. Quando non ci si mettono direttamente i tesserati: senza un’invenzione di Nicolussi Caviglia saremmo in Champions.
Le milanesi cominciano a strizzare le chiappe, paura di perdere il posto in champions e inizia il fuoco preventivo. Ora mi aspetto anche arbitraggi discutibili e gia abbiamo visto qualcosa di strano a Pisa.
Qualcosa di strano ?
Il gol del 2-0 annullato a Soule “, la mancata concessione di un rigore a nostro favore, i falli cattivi dei pisani mai sanzionati.
Sono qualcosa di veramente vergognoso.
E bastaaaaaaa, è il quarto articolo in 2 giorni.
Ok, l’avete detto, ora basta.
I cartonati che so annati (per 3 mesi) appresso a Lookman per averlo alle condizioni imposte da loro,con le tempistiche imposte da loro,coi ricatti imposti da loro, me ricorda l’affare Dzeco prima di approdare ad Appiano gentile,con la Roma ( in piena corsa champions) a marzo e le ” telefonate esplorative” di quel furbone di marotta .
Cartonati che per acquistare mezzo giocatore (dopo aver quest’anno incamerato tra mondiale per club,finale champion, diritti tv ecc.qualcosa come 8000 miliardi ) stavano pregando Pavard e qualche altro elemento a lasciare l’armadietto vuoto.
Per il resto … quoto in toto il commento più in alto del buon JULIAN B sul rifinanziamento del Bond cartonato.
Di questo nn parla la gazzetta, però ce fa i conti in tasca da 18 mesi,sparando fantomatiche cifre !
va bene, terzo articolo in tre giorni pressochè uguale, fonte Cag@@@ta dello Sport. Siete noiosi prevedibili e avete anche un pò rotto le pa@@e.
Ecco, appunto, come scritto, se ne riparlerà A GIUGNO!
Ma me pare che stamo A SETTEMBRE……(tacci vostri).
Quindi vedete de nu rompe gli zebedei fino ad allora e fateve n giro a Milano intanto…!!!
P.S.
st’articolo fa il paio co’ quello su Kone’….! (a li rimorcaxci vostri!!!).
FORZA ROMA
i conti si fanno a giugno e però, al 11 di settembre, già fanno terrorismo
ormai, su tutti gli argomenti, questa è la cifra del “giornalismo”.
una professione nata nobile, morta cialtrona
i danni che ha fatto l’intervista di Ranieri ce li porteremo dietro tutta la stagione!
Immaginatevi per esempio come si può sentire un Konè o un N’dicka o un Soulè che praticamente vedranno tutti i giorni loro nomi accostati ad altre squadre (ha iniziato oggi la Gazzetta con Konè), se non ci facciamo male da soli non siamo contenti!
Erano 4 anni che non c’era un dirigente che parlava…e mi sa che si stava meglio prima!
Una sincerità, una chiarezza, una mancanza di furbizia, e un favore a procuratori e DS di mezza europa che proprio non servivano, ancor di più durante una pausa delle nazionali e con la squadra prima in classifica, e il tutto per mettere le mani avanti con i tifosi e poter dire: ve lo avevamo detto!
Trovo tutto questo veramente assurdo, per non dire altro.
Sempre solito terrorismo.
a giugno scade pellegrini,Dybala ,elsharawy, solo loro sono 25 milioni netti di ingaggi.
c’è lo sponsor da fare più altri sponsor minori,solo così arrivi a 40 milioni…
basta un buon percorso in E League del tutto fattibile e altri 25 milioni li prendi ecco che solo così serve poco,basta un riscatto di qualcuno che hai dato in prestito..
eppoi bisogna pensare al campionato puoi fare bene.
Povera Roma come ti hanno ridotto le gestioni americane
proponi un’ alternativa
appunto parliamo a Giugno… e ora testa al campionato
dovevamo puntare all’all in quest’anno magari prendendo sancho richiesto da gasperini
Da un giornale che mette costantemente sul suo sito servizi su influencer e spogliarelliste cosa altro aspettarsi ? Boicottarlo.
Ai conti ci pensa la società, io tifoso chiedo tre punti domenica e poi la domenica dopo e poi la domenica dopo ancora… E se non arrivano i tre punti chiedo una squadra che dia il fritto su ogni pallone, contro chiunque, a testa alta e se poi non vinco sempre forza Roma!
“La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con una perdita di 102 milioni cui ha fatto seguito, nel 2024, una perdita di 81,4 milioni (totale 183,4 milioni). Ipotizzando un 60 milioni di perdita nel bilancio 2025 di 60 milioni stiamo a 241,6. ”
Dobbiamo rientrare di 183 milioni pena l esclusione delle Coppe Europee ma anche vincendo o arrivando in Champions non basterebbe.
L’Atalanta e il Napoli hanno tutti i blianci in positivo, l Inter stava sotto di piu di 100 milioni tra il 2023 e il 2024 ma nel 2025 avra’ un ricavo di oltre 100 milioni azzerando tutte le perdite.
La juve e non se ne parla perche’ tabu’ sta ancora peggio.
Ha chiuso i due ultimi bilanci in perdita per 322,2 milioni (- 123 milioni nel 2022-23, – 199,2 milioni nel 2023-24) . Considerando che anche il bilancio al 30 giugno 2025 sarà negativo, si stima nell’ordine di 70-80 milioni, l’aritmetica dice che negli ultimi tre anni la perdita accumulata da Madama è di circa 400 milioni.
Potra’ vendere pure tutta la rosa ma non bastera’.
Meglio accettare un anno d esclusione dalle Coppe, ma la juve e’ stata gia’ squalificata un anno stavolta dovranno bandirla almeno 3 anni.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.