Europa League, i dati Opta: Roma seconda favorita dietro l’Aston Villa

Manca poco al via della fase campionato dell’Europa League 2025/26, che scatterà il 24 settembre. In attesa del fischio d’inizio, il portale di statistiche Opta ha diffuso le sue previsioni sui possibili piazzamenti delle squadre in competizione.
In cima alla lista dei favoriti c’è l’Aston Villa, con il 21,6% di possibilità di alzare il trofeo. Subito dietro si piazza la Roma di Gasperini, considerata seconda forza con il 12,8%, mentre sul terzo gradino del podio si colloca il Nottingham Forest (11,3%). A completare la top 5 due club francesi: Lille (10,1%) e Lione (8,3%).
Per quanto riguarda i giallorossi, le proiezioni di Opta raccontano di una squadra solida e competitiva: 59,8% di chance di arrivare ai quarti, 38,2% di raggiungere la semifinale e 23,1% di spingersi fino alla finale. Numeri che confermano la fiducia dei dati nei confronti del nuovo corso giallorosso.
tanto è scritto.
quando incontriamo monchi, è la nostra nemesi
è nato per rovinarci
No. Finale EL: astonvilla Roma 0-1. Autorete di sancho…
@Napolista Sancho che ci da la EL e il prox. anno se lo compratmo, stile juve/caviglia. (>__<)
La cosa può farmi estremamente piacere,ma faccio i dovuti scongiuri….
“Nuovo corso giallorosso….”(?): 2017 semifinale Champions, 2018 semifinale Europa League, 2019 ottavi di finale Champions, 2020 semifinale Europa League, 2021 vittoria Conference League, 2022 finale Europa League (rubata da Taylor) 2023 semifinale Europa League, 2024 Ottavi Europa League (impiccata da Hummels)…. penso che il Credito ce lo siamo meritato sul campo.
Me tocco le OO….sgrat,sgrat!
OPTerei per una grattatina.
…e se tutti noi tifosi della Magica OPTAssimo per una energica e prolungata grattata antisfiga??? Male non fa proprio…
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Scaramanzia ragazzi… Scaramanzia.
Aston Villa 3 partite 1 punto😅
sgrat sgrat sgrat sgrat…..
Ma levate ste cose portano male
L’Aston Villa in campionato ha preso la scanizza col Crystal Palace in casa ,0 a 3.
Il calcio d’agosto non fa testo.
