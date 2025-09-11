Allarme Wesley rientrato: esami ok, solo un sovraccarico muscolare

Niente di grave per Wesley. L’esterno giallorosso, rientrato dal Brasile dopo il fastidio che lo aveva costretto in tribuna contro la Bolivia, si è sottoposto questa mattina a controlli a Roma.
Gli esami, riferisce in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, hanno escluso lesioni: si tratta soltanto di un leggero sovraccarico muscolare alla coscia.
Nessun problema al ginocchio, come sostenuto nelle scorse ore. L’allarme è quindi rientrato e le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno: possibile un suo recupero per Roma-Torino, in programma tra tre giorni.
Wesley ha svolto a Roma stamattina esami al rientro dal Brasile. Nessuna lesione. Solo un leggero sovraccarico muscolare alla coscia (e non infiammazione al ginocchio). Allarme rientrato. #Wesley
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 11, 2025
ma quante volte ha dovuto fare Roma – Rio in 2 mesi ?
si davero, il sovraccarico sara’ che sta incriccato a furia de sta seduto in aereo, poraccio
(si, ok, in business e’ un altro conto)
e Daie Wesley ti aspettiamo contro il Torino bella notizia sempre sempre forza Roma
io me lo terrei callo callo per il derby..
grazie Ancelotti ..
menomale mamma mia
Una pulita alle candele e torna come nuovo!
Sto giro , agli odiatori seriali della Roma gli è andata male.
Di solito ad ogni sosta delle nazionali, l’infermeria della Roma , si trasformava in un lazzaretto.
Va beh, per rifarvi ci sta la sosta di ottobre
Meno male, rischio scampato dopo quello che avevo letto ieri sera circa oltre un mese di stop. Fortunatamente non è stato come si temeva. Ogni tanto una buona notizia !
comunque se fate il fantacalcio Soule’ è il giocatore che consiglio assolutamente
In panchina 90 minuti col Toro così avrà tutta la settimana a disposizione per allenarsi in vista del Derby
a Sarri manca un terzino e due centrali , la Juve non avrà Cambiaso, il Milan LEAO, l’ Atalanta Scamacca. La Roma sta messa bene
il Torino ha una difesa mediocre e un attaccante modesto
e meno male che le tiri a salve
Sovraccarico muscolare.
Ci puo stare , tanti i viaggi Roma Rio allenamenti, partite..
Comunque abbiamo Rensch capitano Under 21 Olanda , anche Rensch ha bisogno di giocare.
A proposito , anche Ghilardi capitano dell’Under 21.
Da non dimenticare anche la prestazione , sempre con l’Under 21 di Pisilli.
_________
negativismo = parlare/scrivere sempre dei paletti fpf , delle plusvalenze.da effettuare
positivismo = ricordare i tanti giovani in rampa di lancio ,le vittorie in campo.
Ora concentrati contro il Torino.
Rensch Ghilardi Ziolkowski Romano Pisilli Arena
ma anche Cherubini Mannini Reale Kumbulla Salah Eddine
la Roma potrà fare un grande scatto in avanti se vince col Torino, è pieno di big match e tanti giocatori sono infortunati per le altre squadre
tanto c’è lo vendiamo ..che c’è frega mica è della Roma
se wesley sta bene deve giocare x amalgamarsi sempre meglio con la squadra
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.