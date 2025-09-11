Allarme Wesley rientrato: esami ok, solo un sovraccarico muscolare

18
208

Niente di grave per Wesley. L’esterno giallorosso, rientrato dal Brasile dopo il fastidio che lo aveva costretto in tribuna contro la Bolivia, si è sottoposto questa mattina a controlli a Roma.

Gli esami, riferisce in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, hanno escluso lesioni: si tratta soltanto di un leggero sovraccarico muscolare alla coscia.

Nessun problema al ginocchio, come sostenuto nelle scorse ore. L’allarme è quindi rientrato e le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno: possibile un suo recupero per Roma-Torino, in programma tra tre giorni.

18 Commenti

    • si davero, il sovraccarico sara’ che sta incriccato a furia de sta seduto in aereo, poraccio

      (si, ok, in business e’ un altro conto)

  5. Sto giro , agli odiatori seriali della Roma gli è andata male.
    Di solito ad ogni sosta delle nazionali, l’infermeria della Roma , si trasformava in un lazzaretto.
    Va beh, per rifarvi ci sta la sosta di ottobre

  6. Meno male, rischio scampato dopo quello che avevo letto ieri sera circa oltre un mese di stop. Fortunatamente non è stato come si temeva. Ogni tanto una buona notizia !

  11. Sovraccarico muscolare.
    Ci puo stare , tanti i viaggi Roma Rio allenamenti, partite..
    Comunque abbiamo Rensch capitano Under 21 Olanda , anche Rensch ha bisogno di giocare.
    A proposito , anche Ghilardi capitano dell’Under 21.
    Da non dimenticare anche la prestazione , sempre con l’Under 21 di Pisilli.
    _________
    negativismo = parlare/scrivere sempre dei paletti fpf , delle plusvalenze.da effettuare
    positivismo = ricordare i tanti giovani in rampa di lancio ,le vittorie in campo.
    Ora concentrati contro il Torino.
    Rensch Ghilardi Ziolkowski Romano Pisilli Arena
    ma anche Cherubini Mannini Reale Kumbulla Salah Eddine

  12. la Roma potrà fare un grande scatto in avanti se vince col Torino, è pieno di big match e tanti giocatori sono infortunati per le altre squadre

