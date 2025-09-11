“ON AIR!” – TORRI: “Tonali pagato 70 milioni, Konè non può valere meno”, PRUZZO: “Ferguson? Temo non abbia confidenza col gol”, CORSI: “El Ayanoaui mi piace tantissimo, non so perchè non giochi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala va gestito nel corso dell’anno. Ma con le partite ancora ogni sette giorni penso che possa giocare titolare sia contro il Torino e poi anche contro la Lazio. Magari fa sessanta minuti e sessanta minuti, non tutta la partita, ma se non può giocare due partite a distanza di una settimana, allora non può più fare il calciatore a certi livelli. Non è mica matematico che si fa male se gioca dal primo minuto contro il Torino, altrimenti deve smettere…”
David Rossi (Rete Sport): “Su Wesley si è passati da affaticamento muscolare a infiammazione al ginocchio, e quando si passa da “non ha nulla” a “ha qualcosa” mi comincio a preoccupare. Rensch si è guadagnato tanto rispetto da parte di Gasperini, e parliamo di nazionale under 21 dell’Olanda e di uno che giocava titolare nell’Ajax. Mi sembra un ragazzo determinato, è olandese e quindi è ben disposto dal punto di vista tattico, con margini di miglioramento. E ha anche piedi discreti. E nella Roma uno così ci sta. Contro il Torino se parti con Rensch non dico “mamma mia…”. ”
Roberto Bernabai (Rete Sport): “Il titolo della Gazzetta di oggi si rivolge al proprio pubblico, non mi scandalizza. Questo fra l’altro è un momento di fiacca, non si sa di cosa parlare e quando ci sono le pause delle nazionali si diffonde il panico nelle redazioni… Le parole di Ranieri? Sinceramente non sono rimasto sbalordito, ha parlato di una situazione che conosciamo bene. Mi permetto solo di dire che non è stato lineare, in qualche passaggio si è contraddetto. Però la situazione della Roma sul piano finanziario la conoscevamo, Ranieri aveva parlato di due sessioni di mercato molto faticose…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Tanti sostengono che la vittoria dell’Europa League avrebbe cambiato tutto, sono d’accordo, ma temo che non avrebbe cambiato la mentalità gestionale. Se tu hai uno slot di costi da 20 milioni, e lo occupi con Lukaku il 31 di agosto, per la dimensione della Roma è quello l’errore. Se invece quei 20 milioni annualmente li spendi per Konè, Soulè e Ndicka è tutto un altro conto. E questo per cinque anni non lo hai fatto, hai cominciato a farlo solo dall’anno scorso…”
Claudio Moroni (Rete Sport): “Se tutti gli allenatori schierano Cristante titolare, ma un motivo ci sarà o no? Bisogna essere onesti intellettualmente…Servono anche gli operai nel calcio. In una squadra, come nella cucina, serve equilibrio. Non puoi pensare di fare una squadra con undici Dybala…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sono molto fiducioso sulla Roma quest’anno, credo non sia più una squadra che possa perdere una partita senza colpo ferire, come l’abbiamo vista per anni e anni. Poi una lo puoi anche perdere, ma non restando zitto…El Aynaoui mi piace tantissimo, e non riesco a capire come mai non giochi lui titolare…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “C’è un’identità in questa Roma, ma ora che comincerà l’Europa vedremo come saranno le seconde linee, perchè anche loro dovranno fare la differenza…L’articolo della Gazzetta è molto chiaro: un’eventuale ricapitalizzazione non verrebbe conteggiata, ma solo i ricavi come sponsorizzazioni, risultati sportivi e cessioni dei giocatori…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Servono 90 milioni, e tu puoi coprirli solo in parte con gli sponsor. Anche se incassassi 20 milioni da nuove sponsorizzazioni, e arrivassi in Champions, gli incassi non ti basterebbero a coprire i 90 milioni. Ecco perchè la cessione di un big sarebbe comunque necessaria anche arrivando tra le prime quattro…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Konè? La Roma non penso prenda in considerazione solo il mercato italiano, anche perchè per me lui vale molto di più di 45 milioni. Se Tonali è stato pagato 70 milioni dal Newcastle, Konè non può mai valere di meno, semmai un milione di più… L’anno prossimo Konè starà a bilancio a circa 10 milioni, e se mai dovessi cederlo, e io spero di no, faresti una plusvalenza di 50 milioni abbastanza facilmente. Ti basterebbe solo lui per sistemare i conti…”
Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “I 90 milioni da incassare entro il 30 giugno prossimo di cui parla la Gazzetta? Lo sapevano tutti, noi l’avevamo scritto per primi parlando di 100 milioni, ci sembrava una notizia da dare anche a tutela di chi sta lavorando ora nella Roma, come Ranieri, Gasperini, Massara, e anche lo stesso Friedkin. Alla Roma preferirebbero che certe cose non ci fossero, ma ci sono, e con queste cose dobbiamo fare i conti…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gli attaccanti di Gasperini hanno fatto gol sempre in un contesto dove funzionava tutto. Dovbyk, che sembra fuori da qualsiasi schema e qualsiasi coinvolgimento, se poi gli arriva la palla ti può risolvere qualche partita. Alla fine può risultare più decisivo di Ferguson, che è uno che gioca più per la squadra. Ferguson però deve avere più confidenza con gli ultimi metri e con il gol. In nazionale gli riesce, ora però deve sbloccarsi anche con la Roma. A me sembra che non abbia grande confidenza col gol, ma spero sia un’impressione sbagliata…Roma-Torino? Grande occasione, ma c’è l’incognita post-nazionali. Classica partita-trappola, dove sei nettamente favorito…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Roma a punteggio pieno in vista del derby? Per forza, non puoi non metterla vincente contro il Torino. I granata sono una squadra in costruzione, la Roma non ha convinto appieno nelle prime due partite, e secondo me ora i dettami di Gasperini saranno assimilati un po’ di più e quindi la vedo davanti…”
Luigi Salomone (Radio Radio): “Il Torino è un cantiere ancora aperto, ma deve dare qualche segnale. Ha avuto un calendario difficile, però se dopo tre partite dovesse avere un solo punto diventerebbe un problema. Ma la Roma è veramente favorita: c’è il solito pubblico, c’è entusiasmo, c’è tutto…”
Pruzzo secondo me ha le visioni. Ferguson è fortissimo altro che Dovbyk
@Meo. Quantomeno condizionato dalla radio che lo ospita… Poi, è sempre stato lamentoso, il suo soprannome era brontolone. Però, ad avercelo oggi come bomber
Ho visto centravanti più forti di Pruzzo nella Roma. Non essendo il primo della classe, ma forse il quinto o il sesto, forse forse un bel bagno di umiltà non guasterebbe.
Ma a parte Pruzzo, avete letto la MACUMBA di Nando Orsi? “Roma a punteggio pieno in vista del derby? Per forza, non puoi non metterla vincente contro il Torino.” Tranquillo Nando, dopo il derby staremo minimo a +6 sopra di voi!
Pruzzo, è inutile tanto non ti chiamano a giocà.
Pruzzo se giocherebbe oggi non sarebbe proprio un calciatore con quel culone la palla non la prenderebbe mai non sarebbe adatto al calcio de oggi a mio modesto parere comunque non ha mai una parola carina per la Roma si è venduto a quella radio ciao culone
La macchina del fango di guidone è partita!
Come coprire 90 milioni!
Champions, 50 milioni.
15/20, dagli sponsor.
biglietti: se la Roma arriverà ai quarti, o in semifinale, avrà sicuramente un surplus al botteghino.
Merchandising..
Ma teniamoci bassi 65/70 sono garantiti dai risultati sportivi.
ne mancherebbero 20/25, che potrebbero essere in parte assorbiti da rinnovi con ingaggi spalmati (vedi Dybala e Pellegrini), quindi alleggerendo i costi, in parte dalla cessione di qualche ragazzo come Kumbulla, e in parte da qualche ragazzo della primavera, o seconda linea.
La situazione è meno tragica di quello che sembra.
Certo, a questo punto diventa FONDAMENTALE lo sponsor.
pruzzo è bipolare questo lo sappiamo. Questa volta però dice una cosa sensata, al momento a lui non sembra che fergusson abbia confidenza con il gol. Dice che spera di sbagliarsi.
Oggettivamente ha giocato benissimo, fatto salvo quando ha tirato. tutto qui. Speriamo faccia 30 gol e noi lo riscattiamo. A pruzzo perdono tutto per tutte le volte che mi ha fatto esultare.
Scusate ma la Roma dove giocava pruzzo mi emoziona ancora.
Orsi sempre in malafede invece.
forza roma
Gli introiti della qualificazione alla prossima Champions League saranno fondamentali per cercare di evitare cessioni sanguinose.
D’accordo con @TifosoGiallorosso, se la qualificazione alla prossima Champions garantirebbe, come si legge spesso, una sessantina di milioni di introiti o piú, saremmo già un pezzo avanti.
Priorità entrare tra le prime quattro.
Daje Roma!
Ragazzi, bisognerebbe fare chiarezza però… Gli introiti di una eventuale qualificazione alla prossima Champions non rientrerebbero nel bilancio corrente (2025/2026) ma evidentemente nel prossimo bilancio (2026/2027). Sicuramente sarebbero molto importanti in visione futura e aumenterebbero le nostre possibilità di investimento, ma non hanno niente a che vedere con le plusvalenze che dobbiamo fare entro il 30 giugno per il bilancio 25/26 da presentare alla UEFA per chiudere questo maledetto S.A. . Molti fanno confusione a riguardo, ma è bene avere questo concetto chiaro nella testa!
Abraham è andato al Besiktas e fa plusvalenza di circa 8 milioni
Corsi adesso cerca la polemica per il mancato utilizzo di El A…quando mancano gli argomenti si tenta di tutto@
Vorrei dire al Bomber: giusto oggi te ne vieni con “temo Ferguson non abbia confidenza col goal?!”.
Che tempismo!
2 in 2 partite…….
Dai su, un po’ di pazienza e maggiore attenzione magari…
FORZA ROMA
Rispetto per quello che e’ stato Pruzzo calciatore e quello che ha dato alla Roma ma come opinionista non ne dice una giusta.
Ferguson a 17 anni esordisce in Premier League col Brighton e fa 13 gol in 60 presenze.
Pruzzo a 19 anni all’esordio in A col Genoa 19 presenze 0 gol.
Poi sappiamo tutti com’e’ andata.
Con che coraggio si permette di sentenziare che Ferguson non ha dimestichezza col gol? Ferguson fra l’altro che viene da un infortunio grave che ad altri (Zaniolo…) ha di fatto chiuso la carriera.
Peraltro con la nazionale questo mese sta segnando un gol a partita.
Purtroppo Ferguson non diventerà mai forte quanto Pruzzo. Il bomber è stato tre volte capocannoniere in un’epoca in cui giocavano Platini, Zico e Maradona e non ha vinto il mondiale solo perché Bearzot non ha voluto convocarlo per via del carattere. Se giocasse oggi sarebbe da pallone d’oro, altro che culone. Detto ciò, spero che Ferguson faccia non bene ma benissimo, mi sembra che abbia buoni colpi e comunque non può essere giudicato dopo due partite. Sarei contento se lo riscattassimo a luglio, vorrebbe dire che avrebbe dimostrato di valere 40 milioni, che non sono bruscolini
è un invidioso, con gli anni si peggiora
Personalmente non avrei dubbi , se sono costretto a vendere un giocatore , ripeto , solo se costretto, vendo Svilar per il semplice motivo che è molto più facile da sostituire . Ri nicordate una cosa , le partite si vincono a centrocampo e giocatori come Kone’ è estremamente difficile trovarli .
Adesso che Pruzzo non ne dice una buona sono d’accordo, ma come centravanti ancora oggi farebbe faville…immaginatelo al posto di Retegui lo scorso anno con l’atalanta…se lui ne ha fatti 28 mi pare di cui una ventina tra colpi di testa e dentro l’area piccola il bomber ne avrebbe fatti 40!
Ah Pruzzo … hai visto le ultime 2 partite di Fergusson in nazionale o eri impegnato ai giardinetti?
Forza Roma
tra Tonali e Kone’ c’è una sola differenza : Tonali segna Kone’ no e non mi sembra poco
cara inda, Koné, forse a giugno non meno di 80 milioni e s’abbacciamo
dobbiamo fare grande la roma, in qualche modo i pezzi migliori dobbiamo tenerli, x quelli che fanno ogni tanto una buona partita se ne può fare pure a meno
Moroni su Cristante ha ragione da vendere…
Vorrei dire la mia sulla questione sponsor: a prescindere dal main sponsor ( barilla dei bei tempi) o di quello sulla manica ecc. ; quello che non capisco è questo: faccio una premessa, non vivendo a Roma da qualche anno , mi capita di vedere trasmissioni di calcio che parlano di : Ternana,Perugia e Gubbio !!! Oltre alla trasmissione di cui è direttore quell’imbecille sul canale 60. La cosa che noto da parecchio è che ,quelle rare volte in cui si parla di Roma sul 60 ,sul tabellone dietro al personaggio di turno ( Ranieri, Gasperini o un giocatore) ci sono pochissimi sponsor . Secondo me è strano che una società come la Roma, avendo una situazione finanziaria critica ,a dir poco, non abbia parecchi sponsor che,anche se non versassero una grande cifra ,magari messi insieme garantirebbero un gruzzoletto. Come dicevo prima anche le tre umbre hanno una miriade di piccoli sponsor che le aiutano nella sopravvivenza. Può darsi che mia perso io qualcosa ma lo trovo alquanto singolare
Lo Monaco ti dico solo questo.Se e la notizia Vera quello dici ed io dubito.Allora qualcuno dentro Trigoria te l ha riferito ha fatto la spia In questo caso e un dano enorme per la Roma. Nel caso contrario ed io ci credo di piu spero che Friedkin .A te ad altri che fanno disinformazioni e false notizie..fanno la querela..Tutto qui Pensiamo a Torino. Daje Roma💛❤️
