Roma-Torino: ultime notizie, probabili formazioni, quote e dove vederla

Domenica 14 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Torino, match valido per la terza giornata di Serie A. Due squadre con avvii stagionali agli antipodi: i giallorossi di Gasperini inseguono la terza vittoria consecutiva, mentre i granata di Baroni cercano riscatto dopo un inizio complicato.

Ultime dagli spogliatoi

In casa Roma potrebbe restare fuori Wesley per un sovraccarico muscolare rimediato al rientro dal Brasile: sulla fascia destra scalda i motori Rensch. Ancora out Bailey, mentre Dybala punta a una maglia da titolare accanto a Soulè e Ferguson.

In casa Torino assenza pesante per Schuurs, fermo per un problema al ginocchio. Restano da valutare le condizioni di Ismajili, alle prese con una lesione distrattiva. Nessuno squalificato per i granata.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche su Sky Q e sul canale 214 di Sky per gli abbonati. Disponibile in streaming su app dedicate per Smart TV, PC, tablet e console.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma favorita in una gara che si preannuncia tattica e con pochi gol. La solidità difensiva giallorossa e la necessità del Torino di limitare i danni fanno pensare a un match bloccato, con il 1-0 indicato come risultato più probabile. Gasperini si affida alla fantasia di Dybala e ai colpi di Soulé per scardinare la retroguardia granata, mentre Baroni spera in Simeone per invertire la rotta.

Vittoria Roma: 1.50 – 1.58

Pareggio: circa 4.00

Vittoria Torino: 6.00 – 7.00

Under 2,5: 1.77 – 1.95

Risultato esatto più probabile: 1-0 Roma (quota 5.80 – 6.60).

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Dybala; Ferguson.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Asllani, Ilic, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Giallorossi.net – G. Pinoli