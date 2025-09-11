Roma-Torino: ultime notizie, probabili formazioni, quote e dove vederla

Domenica 14 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Torino, match valido per la terza giornata di Serie A. Due squadre con avvii stagionali agli antipodi: i giallorossi di Gasperini inseguono la terza vittoria consecutiva, mentre i granata di Baroni cercano riscatto dopo un inizio complicato.
Ultime dagli spogliatoi
In casa Roma potrebbe restare fuori Wesley per un sovraccarico muscolare rimediato al rientro dal Brasile: sulla fascia destra scalda i motori Rensch. Ancora out Bailey, mentre Dybala punta a una maglia da titolare accanto a Soulè e Ferguson.
In casa Torino assenza pesante per Schuurs, fermo per un problema al ginocchio. Restano da valutare le condizioni di Ismajili, alle prese con una lesione distrattiva. Nessuno squalificato per i granata.
Dove vedere la partita
La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche su Sky Q e sul canale 214 di Sky per gli abbonati. Disponibile in streaming su app dedicate per Smart TV, PC, tablet e console.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono la Roma favorita in una gara che si preannuncia tattica e con pochi gol. La solidità difensiva giallorossa e la necessità del Torino di limitare i danni fanno pensare a un match bloccato, con il 1-0 indicato come risultato più probabile. Gasperini si affida alla fantasia di Dybala e ai colpi di Soulé per scardinare la retroguardia granata, mentre Baroni spera in Simeone per invertire la rotta.
Vittoria Roma: 1.50 – 1.58
Pareggio: circa 4.00
Vittoria Torino: 6.00 – 7.00
Under 2,5: 1.77 – 1.95
Risultato esatto più probabile: 1-0 Roma (quota 5.80 – 6.60).
Probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Dybala; Ferguson.
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Asllani, Ilic, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.
Giallorossi.net – G. Pinoli
giocheranno molto chiusi visti i 5 gol presi con l’Inter… ipotizzo che Dybala giocherà dall’inizio
che attacco, qualità tecnica eccelsa
