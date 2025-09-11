Nainggolan: “Dovbyk sopravvalutato. Konè? Pochi assist e gol, ne ho visti tanti come lui…”

Ospite del podcast di Fantalab, Radja Nainggolan è stato intervistato su diversi temi che riguardano la Roma. Di seguito le parole dell’ex centrocampista giallorosso, che non ha risparmiato qualche stoccata ad alcuni calciatori nella rosa di Gasperini.
Sul centrocampo ideale.
“Scelgo il centrocampo in cui ho giocato, con De Rossi e Pjanic che come mezzala era devastante. Non so perché la Juve lo ha messo davanti alla difesa, gli ha tolto tutte le qualità. Eravamo un mix perfetto, De Rossi era quello tattico, io difendevo e attaccavo, Pjanic aveva la qualità”.
Sull’esperienza alla Roma.
“Totti, De Rossi e Florenzi mi hanno accolto alla Roma. Io sarei rimasto a vita lì. La mentalità della gente è quella che io cerco. Quando sono arrivato la squadra non era fortissima anche se c’erano grandi giocatori. Nel tempo ho visto giocatori con carriere incredibili: Rudiger, Salah, Pjanic. La Juve era imbattibile in quegli anni. Oggi con quella Roma vinco 5 scudetti. C’era sempre il problema del bilancio, non era semplice stare tanti anni alla Roma”.
Com’è stato vivere la settimana d’addio al calcio di Totti?
“Era un clima un po’ strano tra Spalletti e Totti. Non hanno litigato, ma c’erano incomprensioni e posso capire entrambe le parti. Totti ovviamente non voleva accettare di giocare così poco e Spalletti non lo utilizzava con troppo rispetto. Poi ogni volta che entrava segnava. Lui fuori dal campo era un’altra persona, aveva sempre la battuta pronta e, visto che era alla fine del carriera, non pensava solo al calcio”.
Su Dovbyk, Koné e Dzeko.
“Dovbyk è sopravvalutato. Koné credo non sia né sopravvalutato né sottovalutato. È un giocatore forte, la palla non gliela prendi perché ha tanta fisicità, ma non ha assist e gol. Come lui ne ho visti veramente tanti che poi magari non arrivano ad un livello alto. Lo metterei tra i centrocampisti migliori della Serie A come stile di gioco, ma non ha assist e gol nelle gambe. Dzeko è uno degli attaccanti più forti. Lui fa giocare meglio gli altri, ha assist, visione di gioco. Il primo anno è stato criticato giustamente a Roma, ma poi ha dimostrato che campione fosse”.
Tu puoi dire quello che vuoi. Gli altri devono stare attenti. Daje!
Ed invece pure il ninja deve fare attenzione a ciò che dice.
E si può criticare.
Dire che Dovbyk è sopravalutato, non sta né in cielo né in terra.
Sopravvalutato da chi forse da me, e dai pochi che la pensano come me?
No, perché mi sembra che sia abbastanza massacrato,anzi ci stava la fila per esultare , nel caso andasse in porto lo scambio con Gimenez del Milan.
Questo non aiuta il giocatore , e non fa il bene della Roma.
Discorsi diversi sarebbe stato , se avesse detto : Dovbyk deve dare di più perché può farlo
per me (per ora) su konè ha ragione.
da lui mi aspetto un salto di qualità proprio dove manca come dice radja, ovvero assist e gol.
se arrivasse a completarsi in quel senso allora sarebbe davvero un top.
diciamo che per ora spicca perchè accanto non è che abbia modric o gerrard ….
❤️🧡💛
all’ età di Kone’ stavi a metà classifica col Cagliari
