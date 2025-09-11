FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 11 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 14:25 – Pessina: “Avrei potuto lasciare il Monza”
Matteo Pessina ha rivelato sui social di essere stato vicino a lasciare il Monza, con la Roma che lo aveva trattato fino alle ultime ore di mercato. “Avrei potuto lasciare solo per tornare a giocare in Europa e inseguire il sogno azzurro, credo possiate comprendere”. Ora testa al campionato: “Il tempo delle parole è finito, ripartiamo uniti”.
Ore 13:00 – La Roma festeggia i 46 anni di Pizarro
Giornata speciale per David Pizarro, il quale compie 46 anni. Tra i tanti messaggi sui social spicca quello della Roma, che ha voluto celebrare lo storico centrocampista cileno: “Oggi David Pizarro compie 46 anni. 6 stagioni, 207 presenze, 16 gol, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana – il messaggio del club giallorosso su X –. Tanti auguri, Pek!“.
Ore 12:20 – Ore 19:00 – Roma-Lille, al via la vendita dei biglietti
La Roma ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida di Europa League contro il Lille, in programma giovedì 2 ottobre alle 18:45 all’Olimpico. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 tagliandi, esclusivamente in formato digitale tramite l’app Il Mio Posto o Wallet. Previsti prezzi dedicati agli abbonati Plus Serie A, che potranno comprare fino a due biglietti extra. Attivo anche il servizio di cambio utilizzatore per abbonamenti e biglietti coppe 2025/26. (asroma.com)
Ore 10:20 – Capello: “Gasperini mi ha stupito”
Fabio Capello ha parlato della Roma in una intervista al Corriere della Sera: “Gasperini mi ha stupito per come è entrato in poco tempo nella testa dei giocatori, riuscendo a incidere in un contesto pieno di pressioni come quello di Roma che ben conosco”.
Ore 9:00 – Wesley, oggi i controlli
Rientrerà a Roma questa mattina alle 7 il terzino giallorosso Wesley. Il giocatore ha accusato un’infiammazione al ginocchio sinistro, ed è stato tenuto a riposo da Ancelotti contro la Bolivia: le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma avrà bisogno di riposo. Oggi i controlli. (Corriere dello Sport)
Ore 8:20 – L’inossidabile Cristante conquista Gasp
Snobbato nelle chiacchiere estive, Bryan Cristante si è invece ritagliato un posto da titolare nel nuovo corso giallorosso: schierato dal primo minuto contro Bologna e Pisa, il numero 4 è ormai il partner fisso di Koné a centrocampo. Già impiegato in sei delle otto amichevoli, gode della fiducia di Gasperini e indosserà spesso la fascia da capitano. Alle sue spalle El Aynaoui prova a scalare le gerarchie. Intanto Cristante insegue un traguardo storico: con 320 presenze punta la top 10 assoluta della Roma, a 364 partite c’è Masetti. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Roma Femminile, sfida Champions con lo Sporting
Al Tre Fontane la Roma Femminile affronta lo Sporting Lisbona nell’andata dell’ultimo preliminare di Champions League. Giallorosse favorite e reduci da un avvio di stagione perfetto, con Rossettini chiaro: «Il primo obiettivo è la fase a gironi, ci teniamo molto». In campo Lukasova tra i pali, difesa a tre con Van Diemen, Heatley e Veje. A centrocampo Thogersen, Greggi e Rieke, a sinistra ballottaggio Galli-Bergamaschi. Davanti, Giugliano ed Haavi alle spalle di Pilgrim. (Corriere dello Sport)
Ore 7:40 – Pisilli scalpita, Gasperini studia il suo ruolo
Niccolò Pisilli cerca spazio dopo due panchine di fila: contro il Torino Gasperini ripartirà da Koné e Cristante, con El Aynaoui prima alternativa. Il giovane giallorosso ha però brillato con l’Under 21 contro la Macedonia del Nord, convincendo il tecnico per impegno e qualità. Gasp valuta per lui un ruolo alla Pasalic, da mezz’ala d’inserimento, mentre il giocatore prova a lasciarsi alle spalle le pressioni legate al rinnovo. (La Repubblica)
Cristante come già detto più volte, è indispensabile per qualsiasi allenatore, per la sua adattabilita a più ruoli, per il suo impegno e serietà professionale, tra l’altro è un giocatore che faccio fatica a ricordare l’ultima volta che si è infortunato, quindi molto affidabile anche da questo punto di vista. Per quello che riguarda Pisilli ritengo che forse sarebbe meglio che andasse in prestito a qualche squadra di mezza classifica in serie A, per giocare con continuità, cosa che secondo me non potrà fare nella Roma,penso che Gasperini faccia più affidamento per il momento su altri profili (compreso Pellegrini che nelle gerarchie il Gasp vede superiore a Pisilli).
È invece importante avere una rosa lunga, perché chiedete sempre prestiti e vendite…
tra un po’ giocheranno due partite a settimana e serviranno tanti giocatori.
Pisilli alla Pasalic….gli inserimenti sono il suo forte, quello è il suo ruolo. Bisogna vedere però a quale livello può stare.
La nostra deve essere una Roma da CL, e per come vedo io il calcio serve un centrocampo di livello alto. Parecchio alto. Il solo Koné al momento sta su quel piano.
Le partite di distanza da Masetti sono 24 non 364.
Mischiando la garra e la corsa di Pisilli con la tecnica di Pellegrini forse ( e dico forse…) ne uscirebbe fuori un Giocatore buono….Mia opinione
Opinione mia, la tecnica di un certo livello, nella Rosa attuale c’è l’ hanno solo Soulé e Dybala. Sotto a loro ci sono Baldanzi e Angelino. Poi gli altri.
Lo scorso anno avevamo ovviamente Paredes e Saelmakers.
Ancora oggi a 46 anni suonati,Pizarro è più dinamico del Piombone .
Auguri Pec!
Tecnica e Pellegrini? Uhmmmm……
Per chi non ama la fuffa abbocconica di questi giorni senza Roma,stasera va in onda un primo assaggio di calcio rigiocato.
La Roma women incontra lo Sporting per la Champions Lik,con una squadra rinnovata a partire dall’allenatore che non è più Spugna ma Rossettini.
Non ci sono più alcune colonne della Roma-scudetto come Linari, Ceasar, Minami,Giacinti,Glionna,Thogersen ma al loro posto tante giovani calciatrici,alcune molto promettenti come l’attaccante Giulia Galli di 17 anni.
Appuntamento su You tube alle 20.30.
Forza Lupe. 🐺
