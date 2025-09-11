FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 11 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:25 – Pessina: “Avrei potuto lasciare il Monza”

Matteo Pessina ha rivelato sui social di essere stato vicino a lasciare il Monza, con la Roma che lo aveva trattato fino alle ultime ore di mercato. “Avrei potuto lasciare solo per tornare a giocare in Europa e inseguire il sogno azzurro, credo possiate comprendere”. Ora testa al campionato: “Il tempo delle parole è finito, ripartiamo uniti”.

Ore 13:00 – La Roma festeggia i 46 anni di Pizarro

Giornata speciale per David Pizarro, il quale compie 46 anni. Tra i tanti messaggi sui social spicca quello della Roma, che ha voluto celebrare lo storico centrocampista cileno: “Oggi David Pizarro compie 46 anni. 6 stagioni, 207 presenze, 16 gol, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana – il messaggio del club giallorosso su X –. Tanti auguri, Pek!“.

Ore 12:20 – Ore 19:00 – Roma-Lille, al via la vendita dei biglietti

La Roma ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida di Europa League contro il Lille, in programma giovedì 2 ottobre alle 18:45 all’Olimpico. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 tagliandi, esclusivamente in formato digitale tramite l’app Il Mio Posto o Wallet. Previsti prezzi dedicati agli abbonati Plus Serie A, che potranno comprare fino a due biglietti extra. Attivo anche il servizio di cambio utilizzatore per abbonamenti e biglietti coppe 2025/26. (asroma.com)

Ore 10:20 – Capello: “Gasperini mi ha stupito”

Fabio Capello ha parlato della Roma in una intervista al Corriere della Sera: “Gasperini mi ha stupito per come è entrato in poco tempo nella testa dei giocatori, riuscendo a incidere in un contesto pieno di pressioni come quello di Roma che ben conosco”.

Ore 9:00 – Wesley, oggi i controlli

Rientrerà a Roma questa mattina alle 7 il terzino giallorosso Wesley. Il giocatore ha accusato un’infiammazione al ginocchio sinistro, ed è stato tenuto a riposo da Ancelotti contro la Bolivia: le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma avrà bisogno di riposo. Oggi i controlli. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – L’inossidabile Cristante conquista Gasp

Snobbato nelle chiacchiere estive, Bryan Cristante si è invece ritagliato un posto da titolare nel nuovo corso giallorosso: schierato dal primo minuto contro Bologna e Pisa, il numero 4 è ormai il partner fisso di Koné a centrocampo. Già impiegato in sei delle otto amichevoli, gode della fiducia di Gasperini e indosserà spesso la fascia da capitano. Alle sue spalle El Aynaoui prova a scalare le gerarchie. Intanto Cristante insegue un traguardo storico: con 320 presenze punta la top 10 assoluta della Roma, a 364 partite c’è Masetti. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Roma Femminile, sfida Champions con lo Sporting

Al Tre Fontane la Roma Femminile affronta lo Sporting Lisbona nell’andata dell’ultimo preliminare di Champions League. Giallorosse favorite e reduci da un avvio di stagione perfetto, con Rossettini chiaro: «Il primo obiettivo è la fase a gironi, ci teniamo molto». In campo Lukasova tra i pali, difesa a tre con Van Diemen, Heatley e Veje. A centrocampo Thogersen, Greggi e Rieke, a sinistra ballottaggio Galli-Bergamaschi. Davanti, Giugliano ed Haavi alle spalle di Pilgrim. (Corriere dello Sport)

Ore 7:40 – Pisilli scalpita, Gasperini studia il suo ruolo

Niccolò Pisilli cerca spazio dopo due panchine di fila: contro il Torino Gasperini ripartirà da Koné e Cristante, con El Aynaoui prima alternativa. Il giovane giallorosso ha però brillato con l’Under 21 contro la Macedonia del Nord, convincendo il tecnico per impegno e qualità. Gasp valuta per lui un ruolo alla Pasalic, da mezz’ala d’inserimento, mentre il giocatore prova a lasciarsi alle spalle le pressioni legate al rinnovo. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…