Subito Dybala: rodaggio finito, la Roma sogna con la Joya dal via

Sembra arrivato il momento di Paulo Dybala. Dopo i rodaggi contro Bologna e Pisa, la Joya si candida a giocare la sua prima partita da titolare della stagione domenica contro il Torino, pronto a prendersi per mano una Roma attualmente in vetta alla classifica.

Gasperini intende schierarlo in una posizione inedita, sulla trequarti sinistra, per colmare quel “buco” lasciato dal mancato arrivo di un esterno offensivo con le caratteristiche di Sancho. Un Dybala diverso, non più accentrato a destra per concludere, ma spostato a sinistra per agire da uomo-assist e ispiratore della manovra, come già visto a Pisa (…). Un giocatore più al servizio della squadra, che avrà il doppio compito di creare gioco e disturbare la costruzione avversaria.

Gasperini modulerà le richieste fisiche su di lui, consapevole della sua classe e della sua età. Come ha detto il tecnico: “I fuoriclasse come lui sono fondamentali e devono mettersi al servizio della squadra. Paulo è un valore aggiunto, ma il collettivo resta al centro”.

Intanto, resta sullo sfondo la questione del suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno 2026. Al momento, le rigide condizioni finanziarie della Roma rendono complesso un rinnovo alle cifre attuali, a meno che il giocatore non accetti una sensibile riduzione. Ma per ora, la testa è solo al campo e alla sfida contro il Torino.

Fonte: Gazzetta dello Sport