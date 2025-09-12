Subito Dybala: rodaggio finito, la Roma sogna con la Joya dal via

Sembra arrivato il momento di Paulo Dybala. Dopo i rodaggi contro Bologna e Pisa, la Joya si candida a giocare la sua prima partita da titolare della stagione domenica contro il Torino, pronto a prendersi per mano una Roma attualmente in vetta alla classifica.
Gasperini intende schierarlo in una posizione inedita, sulla trequarti sinistra, per colmare quel “buco” lasciato dal mancato arrivo di un esterno offensivo con le caratteristiche di Sancho. Un Dybala diverso, non più accentrato a destra per concludere, ma spostato a sinistra per agire da uomo-assist e ispiratore della manovra, come già visto a Pisa (…). Un giocatore più al servizio della squadra, che avrà il doppio compito di creare gioco e disturbare la costruzione avversaria.
Gasperini modulerà le richieste fisiche su di lui, consapevole della sua classe e della sua età. Come ha detto il tecnico: “I fuoriclasse come lui sono fondamentali e devono mettersi al servizio della squadra. Paulo è un valore aggiunto, ma il collettivo resta al centro”.
Intanto, resta sullo sfondo la questione del suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno 2026. Al momento, le rigide condizioni finanziarie della Roma rendono complesso un rinnovo alle cifre attuali, a meno che il giocatore non accetti una sensibile riduzione. Ma per ora, la testa è solo al campo e alla sfida contro il Torino.
Fonte: Gazzetta dello Sport
il problema di Dybala è la fragilità, non è ancora vecchio
di “problemi” come Dybala ne vorrei avere di più
per chi non l’avesse ancora capito, è lui il nostro campione
Dybala gran giocatore, la fragilità fisica è un limite ma se ben gestito puo’ dare ancora molto sia partendo dall’ inizio sia subentrando . Il problema, almeno in relazione alla situazione economica della società, è l’ingaggio difficilmente rinnovabile. Comunque è interesse di Dybala fare una grande stagione in quanto andrà a scadenza e speriamo che ci delizi con le sue giocate.
vamos la Joya, con la tua classe e tecnica giochi dove giochi fai brillare gli occhi
daje Roma daje
Dybala rinnoverà sicuramente, per 4 anni a 3 milioni, uno come lui anche a 34-35 anni se ti entra gli ultimi 20 minuti ti cambia la partita. Poi futuro in dirigenza come ambasciatore per creare un collegamento con i giovani dell’Argentina. Dobbiamo essere noi a prendere i futuri mastantuono o eccheverri
Aspetto il primo genio commercialista che non vede l’ora di liberarsene a gennaio per far risparmiare i friedkin……
Dybala può giocare in posizioni più centrale, quasi da trequartista puro lasciando la fascia sx più libera per per far entrare Angelinho e il braccetto di sx della difesa.
Per me Dybala è un subentrante.
In questa veste può ancora risultare utile, anche se ha perso il feeling con il gol e questa non è cosa da poco.
faremo di dybala il nuovo altafini
