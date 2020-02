Mertens a Roma: il blitz, il pranzo e l’idea di Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dires Mertens avvistato a Roma. Il giocatore belga era nella Capitale lo scorso martedì, e per il Corriere dello Sport oggi in edicola dietro a questo “blitz” potrebbe nascondersi un retroscena di mercato.

Nessuna prova tangibile o notizia a sostegno di questa ipotesi, ma solo un ragionevole dubbio: il giocatore è stato avvistato in un ristorante in una traversa di via del Corso, a soli tre chilometri sia dagli uffici di De Laurentiis che dall’hotel a Piazza della Repubblica dove hanno alloggiato gli emissari di Friedkin.

Il sospetto che non sia stata solo una vacanza, scrive il Corriere dello Sport, è quanto meno legittimo. Non è una novità che Mertens piaccia molto a Fonseca e che il belga sia una delle prime richieste del portoghese per il prossimo mercato estivo. Il fatto che si liberi a giugno a parametro zero rende l’idea stuzzicante agli occhi della Roma. Per Friedkin sarebbe davvero un bel modo di presentarsi alla piazza romanista.

Fonte: Corriere dello Sport