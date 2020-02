“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca che caccia Petrachi mi è piaciuto tantissimo”, TRANI: “Così il ds rischia di rompere gli equilibri”, VALDISERRI: “Il problema della Roma sono i vecchi, non i giovani”, ROSSI: “Il vero avversario da battere è l’aria di meschinità intorno al club”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La partita di domani sera è fondamentale… Petrachi negli spogliatoi? Purtroppo temo che sia vera questa cosa. Lo spogliatoio è un luogo sacro per un giocatore di calcio… Il Bologna è una squadra in salute, non ha niente da perdere, mentre la Roma avrà un bel peso addosso…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Domani, con questa settimana che è successa, io sono proprio tranquillo…vedrete. Il Bologna è una buona squadra, ma sono sicuro che domani la Roma giocherà con tutti i criteri della concentrazione. Sono molto curioso della conferenza di Fonseca, che secondo me aspetterà la domanda che inevitabilmente gli arriverà sui labiali di Dzeko, su Petrachi nello spogliatoio… Io spero che questa storia non sia vera…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Il problema della Roma sono i giovani? Ma scusate, ma secondo voi hanno reso di più Dzeko e Kolarov o Zaniolo e Pellegrini? E voi mi dite che il problema nella Roma sono i giovani…per me il problema sono i vecchi. Kluivert fino all’infortunio mi sembra stesse facendo benino, aveva già fatto 5 gol…che nella Roma è il bomber del bomber… Se poi lui è il problema, allora bomber Kalinic che problema è… Se il problema è Under, allora Fazio e Juan Juan Jesus che problema sono…sono vecchi, non giocano e prendono un sacco di soldi…ma il problema sono sempre i giovani. A me le parole di Dzeko non sono piaciute, quello è tutto tranne che parlare da leader…dire che i giovani dopo due partite si credono arrivati è un errore clamoroso…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il primo nome da prendere subito è Tonali, è da lì che devi ricostruire la squadra. E se tu non vai in Champions, e fai l’ennesima campagna acquisti da anno zero, te hai bisogno di un allenatore come Juric…è inutili illudersi… Perchè a Fonseca gli devi dare i giocatori per fare il suo calcio…e dimmene uno di quelli che gli hai dato per il suo calcio… Il prossimo mercato? Ho molti dubbi che lo faccia Petrachi…molti dubbi… Guardate che quello che è successo domenica, se l’allenatore si ritrova un ds nello spogliatoio ed è costretto a farlo uscire, non è una bella cosa… Petrachi è entrato nello spogliatoio a titolo personale, perchè mica gliel’ha chiesto Fiegna o Pallotta. La gente dice che ha fatto bene Petrachi perchè lo ha fatto per il bene della Roma, ma non fai il bene della Roma perchè così rompi degli equilibri… Il grande colpo? E’ il figlio di Friedkin che deve muoversi in prima persona per andare a convincere Mertens…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Petrachi a Sassuolo nell’intervallo ha accennato una sfuriata negli spogliatoi, ma Fonseca gli ha subito detto di andarsene…e lui col cappello e gli occhialetti se n’è andato. A me questa cosa di Fonseca mi è piaciuta tantissimo, primo perchè ha mandato via Petrachi, e poi perchè ha ribadito la sua leadership…anche se sembra non seguirlo nessuno a quanto ho visto dalla partita di Sassuolo…”

David Rossi (Roma Radio): “A quanto pare Petrachi già lo hanno mandato via, probabilmente è già tornato a Torino…tanto quando si sparano stron*ate va bene tutto, tanto poi uno nega di averle dette… Poi ci saranno grandi cambiamenti a Trigoria sul piano della comunicazione…sicuramente non ci sarà più Roma Radio, quindi vi salutiamo…poi non ci sarà più l’allenatore, non ci sarà più il ds…insomma è andato tutto male… Incredibile che fino a venerdì scorso eravamo tutti dei geni, e adesso siamo diventati tutti cogl*oni…tra un po’ di accuseranno di essere portatori del coronavirus… Pensate che grado di meschinità c’è intorno alla Roma… Mi chiedo: se intorno alla Roma c’è tutta questa mediocrità, l’avversario vero è quello che va in campo o l’aria che c’è intorno fatta di pochezza, di approssimazione, di disinformazione…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Se vuoi prendere Vlahovic a giugno, e mandi via Petrachi, poi Vlahovic non è più un obiettivo… Se pensate a Monchi, lui aveva quasi preso Barella. Poi c’è stato quell’interregno che aveva creato un buco al’interno della società che è difficile da colmare. Se prendi un direttore sportivo che diventa operativo a giugno, si parte un’altra volta in ritardo… Se poi se non ti piace Petrachi allora è giusto che cambi… Pastore? Se un giocatore non sta mai bene diventa un peso… La Roma ha smontato una squadra dopo una semifinale di Champions, che è assurdo a pensarci. Il danno maggiore lo hai creato nel momento di apice, immaginiamoci cosa potrebbe succedere non potendo contare su quei soldi… Poi il cambio di proprietà può cambiare anche le prospettive, ma chi entra se deve gestire un buco diventa complicato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cetin in difesa con Mancini a centrocampo? Mamma mia… Ora Fazio nelle gerarchie è dietro a Cetin…mamma mia…boh! Cetin l’ho visto e non è un giocatore che può giocare a Roma, esattamente come Santon. Petrachi? Nello spogliatoio non può entrare nessuno tranne allenatore e giocatori…

Roberto Renga (Radio Radio): “Mancini a centrocampo? A me sembra impossibile che Fonseca cambi tutto, difesa, centrocampo e attacco… Fonseca che ha allontanato Petrachi dallo spogliatoio? Sto con lui tutta la vita…”

Franco Melli (Radio Radio): “Roma-Bologna? C’è aria di pareggiotto… Il Bologna c’ha Orsolini che gli fa un fischione… Spinazzola ha fatto bene ed è giusto confermarlo, magari a destra. Kolarov con questa penuria di giocatori di personalità deve giocare sempre, può farti anche qualche gol… Pastore stava andando bene, e se è in condizioni è giusto che giochi lui… Petrachi? Non è che abbia accumulato tutti questi crediti da alzare la voce negli spogliatoi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Nella Roma sono tutti sotto esame, compresi Fonseca e Petrachi. Senza Champions non credo che avranno la certezza di restare. Su Baldissoni, vediamo, non è così sicuro che esca dall’ambito Roma. L’unica certezza è che si rompe il cordone con Franco Baldini. La trattativa per il passaggio di proprietà va avanti, stanno trattando alcune clausole da inserire nel contratto a salvaguardia dell’acquirente. Intanto Marc Watts resterà a Roma fino a sabato e molto probabilmente domani sarà allo stadio per la partita con il Bologna…”

