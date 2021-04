MIHAJLOVIC: “Abbiamo giocato meglio e non abbiamo portato a casa nulla. La Roma non è stata superiore, c’è da essere dispiaciuti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni di Sky Sport:

La partita?

“Abbiamo creato e giocato, poi però alla fine del primo tempo andiamo in svantaggio con la Roma che ha fatto due tiri in porta. Abbiamo avuto 4-5 occasioni e non abbiamo segnato, non posso dire nulla ai miei ragazzi. Ogni partita è motivo di quella precedente, se si alza il livello è così. Facciamo più tiri, abbiamo più possesso palla e fai zero punti e questo mi dispiace, deve dispiacere anche alla società. Non possiamo sempre dire che abbiamo giocato meglio e non portare a casa nulla”.

Cosa serve per un salto di qualità? Serve un attaccante?

“Non ti so dire niente, non so se vedrò il presidente quando arriverà. Noi dobbiamo salvarci, adesso abbiamo due partite in casa contro Spezia e Torino, poi vediamo cosa succede. Con Inter e Roma avremmo meritato qualcosa di più, invece abbiamo perso 1-0. Sono due squadre molto più forti di noi, ma in campo non si è vista questa superiorità”.

Fatica nell’accettare i limiti della squadra?

“Mi dispiace perché ci manca per un salto di qualità, nessuno ci ha messo sotto, giusto la stessa Roma nel match d’andata. Abbiamo giocato sempre alla pari con tutti, abbiamo però raccolto molto meno di quanto avremmo meritato, evidentemente ci manca qualcosa. Se gli altri giocano meglio non ho nulla da dire, se però non è così mi dispiace”.

Soriano?

“L’altra volta ho detto che Soriano è il miglior centrocampista italiano, la prima volta che è andato in Nazionale, cioè quando stava alla Sampdoria, quell’anno ha fatto 8 gol. Vi ricordate come giocava? Nel 4-3-3. Non è come dite voi, spiegatemi perché Soriano è meglio come vertice alto nel 4-2-3-1 e non può giocare nel 4-3-3? Rispondete alla mia domanda! Per me è tutto chiaro”.