ROMA-BOLOGNA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma supera il Bologna per uno a zero grazie alla giocata di Borja Mayoral. I giallorossi non giocano una gran partita, ma riescono a non incassare gol per merito di una difesa in gran spolvero. Non brilla Reynolds all’esordio, delude ancora Perez.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 7 – Compie un miracolo su Soriano nel primo tempo. Bravo poi con i piedi su Barrow. Nella ripresa non è praticamente mai impegnato.

Mancini 6,5 – Gioca da capitano, e lo fa molto bene. Tosto e puntuale, non sbaglia nulla.

Ibanez 7 – Dal suo lancio nasce il gol del vantaggio di Mayoral. Sontuoso il suo secondo tempo.

Fazio 6,5 – Fa il suo, con qualche sbavatura nel primo tempo. Cresce nella ripresa e nel finale è preziosissimo sui palloni alti.

Reynolds 5,5 – Timido. Si vede chiaramente che è ancora troppo acerbo. Difensivamente soffre, nelle poche discese offensive sbaglia un paio di cross facili. Prende più fiducia nel finale. Dal 76′ Kardorp sv.

Villar 6 – Cerca di dare una scossa alla manovra lenta e impacciata della Roma con qualche iniziativa personale. Tenta troppo la giocata rischiando molto, e nel finale viene giustamente rimproverato da Pellegrini.

Diawara 6,5 – Dà sostanza alla mediana. Indemoniato, nella ripresa cerca più volte l’assolo. Peccato che gli manchi la conclusione in porta. Dal 68′ Veretout 6,5 – Ingresso positivo, dinamico e battagliero.

Bruno Peres 6 – Compitino svolto anche oggi nel ruolo di terzino sinistro.

Carles Perez 5,5 – Brutto primo tempo, con una serie di errori da matita blu. Un pochino meglio nella ripresa, ma incide pochissimo. Dal 76′ Pellegrini sv.

Pedro 6 – Si accende a sprazzi. Si dà da fare, ma gli manca sempre la precisione negli ultimi metri. Dal 68′ Mkhitaryan 6 – Buon rientro in campo, subito in palla.

Borja Mayoral 7 – Lotta con convinzione e trova un gran gol da attaccante di spessore. Cala un po’ nella ripresa. Dall’84’ Pastore sv.

PAULO FONSECA 6 – La Roma oggi fa il suo, tornando a vincere in campionato. Il mister opta per diversi cambi in vista dell’Europa League, e la squadra ne risente. Prestazione non esaltante, ma oggi contava prendere i tre punti e così è stato.

Giallorossi.net – A. Fiorini