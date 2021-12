MIHAJLOVIC: “Siamo stati fortunati, ma non abbiamo rubato nulla. Nel calcio non vince sempre il migliore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Dall’Ara contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni di DAZN:

La prestazione di oggi?

“Sapevamo che sarebbe stato difficile. Giocavamo contro una grande squadra, siamo stati un po’ fortunati, ma alla fine non abbiamo rubato nulla. Loro hanno avuto delle occasioni, ma la squadra ha avuto lo spirito giusto. La vittoria ci dà morale, dopo l’infortunio di Arnautovic siamo un po’ andati in difficoltà e la Roma ci ha schiacciati, ma abbiamo gestito bene il momento”.

L’infortunio di Arnautovic?

“Domani farà gli esami, ma non sono molto ottimista. Siamo un po’ in difficoltà, davanti non abbiamo cambi, così come a centrocampo. Ora recuperiamo energie mentali e fisiche che domenica ci aspetta un’altra partita complicata”.

Potevate fare qualche ripartenza in più?

“Si, abbiamo sbagliato ogni tanto la scelta o il tempo, ma abbiamo fatto un’ottima fase difensiva”.

La fase difensiva?

“Abbiamo fatto bene, sia con i tre difensori che con i due quinti. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo gestito bene il match”.

Il palleggio difensivo?

“Giochiamo sempre a calcio, senza esagerare. Quando non si può giocare, buttiamo il pallone in avanti, ma quando possiamo lo facciamo e anche bene. Col pallone tra i piedi dobbiamo recuperare le energie e abbiamo fatto bene”.

Chi è il migliore tra te e Mourinho?

“Sicuramente lui, sia come allenatore che come squadra. Per fortuna non vince sempre il migliore, il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato. In certe situazioni siamo stati fortuna, ma abbiamo meritato questo risultato”.