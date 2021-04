Milan e Juve, ora sono guai: Napoli e Lazio riaprono la corsa Champions

ALTRE NOTIZIE – “Milan e Juve: ora sono guai“. L’apertura odierna della Gazzetta dello Sport fotografa in modo esemplare il momento attuale delle due corazzate del nord, che dopo il caos Superlega ora rischiano seriamente di restare fuori dalla prossima Champions League.

Due esclusioni a dir poco eccellenti, per diversi motivi: il Milan perchè fino a poche giornate fa era in lotta per vincere lo scudetto, e la Juventus perchè dopo gli investimenti fatti (e i debiti accumulati) non può di certo permettersi di restare fuori persino dalle prime quattro. Per i bianconeri sarebbe un disastro.

Eppure i risultati dell’ultima giornata di campionato riaprono incredibilmente tutti i giochi per le prime posizioni in classifica, alle spalle di un’Inter sempre più vicina allo scudetto. Il Napoli ieri si è sbarazzato del Torino per 2 a 0, ancora più netta la vittoria della Lazio: il 3 a 0 al Milan ha fatto scendere i rossoneri al quinto posto.

Ora la classifica dice che ci sono ben tre squadre a quota 66 punti: Napoli, Juventus e Milan. E la Lazio, ora sesta a 61, può salire a 64 avendo una partita (quella col Toro), ancora da recuperare. Insomma, la corsa Champions è più aperta che mai. Cinque squadre lotteranno per tre posti disponibili, due di queste finiranno col cerino in mano. E a tremare adesso ci sono anche Milan e Juventus.

Giallorossi.net – F. Turacciolo