MILAN-ROMA, i convocati di Fonseca: prima chiamata per Farelli, c’è anche Providence

AS ROMA NEWS – Al termine dell’allenamento odierno, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il Milan. Nell’elenco non figura il nome di Smalling, mentre c’è Gianluca Mancini.

Prima convocazione per il terzo portiere Simone Farelli, tesserato due settimane fa, e aggregato anche l’attaccante della Primavera Ruben Providence, ieri gran protagonista del derby con la Lazio vinto 4-0 dai ragazzi di Alberto De Rossi.

Questo l’elenco dei convocati:

Farelli

Pau Lopez

Mirante

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Santon

Fazio

Mancini

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Carles Perez

Providence