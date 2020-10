Conferenza FONSECA: “C’è armonia nella Roma, domani giocheremo per vincere. Smalling sta bene, tornerà per la prossima partita”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca interviene oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, big match della quinta giornata di campionato che si disputerà domani sera allo stadio San Siro. Ecco le risposte dell’allenatore giallorosso alle domande dei giornalisti:

Sky Sport: “Milan-Roma è la sfida tra due grandi centravanti. Qual è la qualità che ha in più Dzeko e quale Ibra?”

“Sono due giocatori importantissimi. Non voglio fare paragoni, io non lavoro con Ibra. Posso parlare di Dzeko. Sono due giocatori che giocano nella stessa posizione, con caratteristiche simili, ma Dzeko è un grandissimo giocatore che sta bene, è motivato, sarà importante per domani”.

Sky Sport: “Esame scudetto per il Milan. Secondo lei la Roma ha una rosa inferiore?”

“Il Milan è in un grandissimo momento, con un bravo allenatore, ma anche noi siamo in un buon momento. La squadra è in fiducia. Sarà una partita interessante. Entrambe le squadre hanno voglia di vincere, la Roma giocherà per vincere domani”.

Ansa: “Play off e play out: sarebbe favorevole?”

“Io credo che possiamo rimanere così fino alla fine. Le squadre stanno lavorando con responsabilità, credo che possiamo finire così. Sono preoccupato per la situazione generali, e tutti noi dobbiamo rispettare le regole. E’ un momento dicccile. dobbiamo essere responsabili”

Gazzetta dello Sport: “Domani giocherà Mirante? E’ confermata l’alternanza in coppa con Pau Lopez?”

“Domani giocherà Mirante, poi deciderò partita per partita”.

La Repubblica: “Col turnover ha voluto dimostrare la carenza in alcune posizioni?”

“No. Abbiamo vinto, abbiamo fatto riposare giocatori importanti per il Milan e abbiamo fatto giocare chi aveva giocato meno. Non avevo altro da dimostrare, se non far riposare giocatori importanti e far giocare chi ne aveva bisogno”.

Corriere dello Sport: “Cosa ha Ibra di diverso per essere decisivo a 39 anni? Si ferma tagliandogli i rifornimenti o con i raddoppi di marcatura?”

“Per avere questa condizione, devi essere di sicuro un grande professionista. Non dobbiamo giocatr contro Ibrahimovic, ma contro il Milan. Stiamo lavorando pensando alla qualità di tutta la squadra del Milan”.

Il Tempo: “Manca uno specialista sulle punizioni. Ci sono altri giocatori oltre Pellegrini pronti a tirarle?”

“Si, ci esercitiamo sempre alla fine dell’allenamento. Per me Pellegrini è il più forte, ma abbiamo anche Veretout, Cristante e Mkhitaryan che possono fare bene”.

Il Romanista: “Il suo sistema prevede una difesa sempre molto alta. Ma non dovrebbe cambiare qualcosa a seconda dei giocatori in campo?”

“Capisco la domanda, abbiamo difensori più veloci di altri, ma dipende dalla partita e dalla caratteristica degli avversari. La squadra è preparata per giocare con la difesa molto alta, ma anche meno”.

Rete Sport: “Le scelte che ha fatto in coppa era per la positività di Mancini? Voleva quindi preservare Ibanez?”

“No. Non è stato per quello. Ho deciso che era importante far riposare Ibanez”.

Tele Radio Stereo: “Ha scelto un titolare per la fascia destra?”

“L’ho scelto per la partita di domani. Poi deciderò volta per volta”.

Centro Suono Sport: “Il Milan è risultata la squadra più efficace dopo il lockdown. Pioli dice che questo avviene perchè c’è grande armonia tra squadra e club. Lei percepisce armonia in società? Anche la sua squadra sta diventando più efficace?”

“Abbiamo creato un’identità forte e questo è possibile quando si è tutti contenti, tutti insieme, motivati. Veniamo da una serie positiva, questo significa che c’è armonia, che siamo tutti uniti e con fiducia”.

Roma Radio: “Quanto bisognerà aspettare per vedere i primi veri equilibri del campionato?”

“Per me ci sono due candidati principali, che sono Juve e Inter. Poi ci sono altre squadre che possono fare benissimo. Quello che è successo nelle prime partite è che c’è equilibrio. E’ difficile vincere una partita, contro chiunque giochi. Questo dimostrano i risultati”.

Roma TV: “Come sta Smalling?”

“Sta bene, ma non è pronto. Penso che possa tornare in Europa League”.

Giallorossi.net – A. Fiorini