Milan-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

AS ROMA NEWS – Fonseca recupera Gianluca Mancini, negativo ai tamponi di controllo per il Covid, e riparte dalla difesa a tre. Sarà dunque un 3-4-2-1 quello che la Roma metterà in campo per affrontare il Milan capoclassifica.

In porta torna Mirante, con Pau Lopez che siederà in panchina nonostante la buona prova in Europa League. La difesa a tre sarà formata da Mancini sul centrodestra, Ibanez in mezzo, e Kumbulla sul centrosinistra. A centrocampo Pellegrini e Veretout formeranno la coppia di centrali, mentre sulle fasce agiranno Santon e Spinazzola.

Sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan avranno il compito di sdoppiarsi tra la mediana e l’attacco, mentre Dzeko sarà il terminale offensivo di riferimento. Queste dunque le probabili formazioni di Milan-Roma, match in programma lunedì sera ore 20:45 con diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now TV:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini