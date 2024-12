MILAN-ROMA, i convocati di Ranieri: out Cristante, prima convocazione per De Marzi

AS ROMA NOTIZIE – Mister Ranieri ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro il Milan, fischio d’inizio ore 20:45.

Non è in lista Bryan Cristante, che non recupera dal problema alla caviglia. Ok Pisilli che ha smaltito la febbre. Prima convocazione per il giovane De Marzi, 17 anni, portiere della Primavera chiamato da Ranieri viste le non perfette condizioni di Ryan, a rischio forfait. Di seguito il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati.

